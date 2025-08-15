Más Información
Atizapán de Zaragoza, Mex.- De un vuelo procedente de Alemania llegó Lord Pádel al Aeropuerto Internacional de Cancún, sitio en donde lo arrestaron junto a su pareja, su hijo y un socio, por el probable delito de homicidio calificado en grado de tentativa.
Alejandro Germán “N”, conocido como Lord Pádel tras propinar una golpiza a un instructor en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en julio pasado, había viajado a Frankfurt junto a su familia.
Tras la agresión en el club Alfa Pádel, Alejandro “N”, su pareja Karen “N”, su hijo Germán “N”, y su socio Othon “N”, eran buscados por las autoridades y anoche la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó su captura.
Sin embargo, de acuerdo a reportes de la Fiscalía mexiquense, tanto Lord Pádel como Othon presentaron recursos de amparo, documentos que mostraron a los agentes que los interceptaron en Cancún tras volver de Europa.
Sin embargo, la FGJEM precisó no haber sido notificada de los amparos y los trasladaron ante el agente del ministerio público, tras ser cumplimentada la orden de aprehensión.
Su captura fue producto de una acción conjunta de la Fiscalía del Estado de México, Fiscalía General de la República, Fiscalía de Quintana Roo y la Interpol.
Los cuatro se hicieron virales en redes sociales el pasado 19 de julio, por golpear en múltiples ocasiones a un instructor de pádel en el municipio de Atizapán de Zaragoza.
