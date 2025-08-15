Un desgaste del bloque de aislamiento de la barra guía que conduce la electricidad de los trenes y humedad excesiva, fueron la causa del percance qué ocurrió este jueves 14 de agosto en la Línea 2 del Metro y que ocasionó la suspensión de un tramo del servicio.

Así lo dio a conocer Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de la CDMX.

“La causa fue un desgaste del bloque de aislamiento de la barra guía. Inmediatamente que se produce el daño de la barra guía que conduce la electricidad de los trenes los primeros reportes indican que se produjo también por una humedad excesiva”, precisó.

La Línea 2 del Metro reanudó servicio tras quedar suspendido por un cortocircuito- Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario detalló que el Metro implementó el “Operativo Tormenta” ante la situación, por lo que se desalojaron alrededor de mil 400 personas que iban en el tren cuando ocurrió la falla.

El secretario detalló que este viernes continuaron los servicios de supervisión permanente “pero hay que decirlo, hay un protocolo especial por el exceso de agua que tiene la Ciudad de México que es un exceso histórico y eso va a generar también problemas no solamente en el Metro sino en otros servicios que presta la ciudad”, dijo.

