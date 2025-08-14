Detienen a "Lord Pádel", su esposa, su hijo y un socio; los arrestan en Cancún

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Fueron detenidos en el Aeropuerto de Cancún, Alejandro Germán “N”, mejor conocido como Lord Pádel, junto con su esposa Karla Alejandra “N”, su hijo Germán “N” y su socio Othón “N”, quienes son investigados por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer que se cumplimentó la orden de aprehensión en su contra.

Los cuatro eran buscados desde el 19 de julio, cuando un video difundido en redes sociales mostró la agresión contra un profesor durante un torneo de pádel en Atizapán de Zaragoza. Tras el incidente, los implicados huyeron del municipio.

Durante su arresto, dos de los investigados presentaron copias de un recurso de amparo, del cual la FGJEM no ha recibido notificación formal. Todos fueron trasladados a una sede ministerial para continuar con el proceso.

Fueron detenidos en el aeropuerto de Cancún, en acción conjunta de la Fiscalía del Edomex, Fiscalía General de la República, Fiscalía de Quintana Roo y la Interpol.

dmrr/cr