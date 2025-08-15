El Congreso de la Ciudad de México aprobó sancionar hasta con 36 horas de arresto a los llamados “viene viene”, o franeleros, derivado a modificaciones a la Ley de Cultura Cívica que prohíbe apartar con cubetas o cualquier instrumento y cobrar por los espacios en calles de la capital mexicana.

Aprueba Congreso sancionar a franeleros

Con 56 votos a favor, sin abstención, los legisladores aprobaron modificaciones a la Ley de Cultura Cívica, donde remarcaron que esta iniciativa no penaliza a las personas trabajadoras no asalariadas o que se encuentren en situación de calle, sino que sanciona a quienes realizan las conductas que afectan derechos de terceras personas por obstruir, estorbar o impedir el uso de la vía y espacio público; coaccionar a personas para obtener dinero; y por cobrar por el uso de un espacio público que no les pertenece.

El morenista Pedro Haces Lago explicó el alcance de la nueva disposición que entrará en vigor una vez que se publique en la gaceta de la Ciudad de México.

También refirió que el gobierno capitalino trabajará en conjunto con los franeleros para darles opciones de mejor empleo.

“El gobierno capitalino ha creado una campaña que une a los automovilistas y vecinos para acabar con la práctica de los llamados franeleros. Una acción que protege el espacio urbano y fortalece la cultura de la legalidad. Paralelamente, esta estrategia pone al centro las personas que hoy dependen de esta actividad. No se trata de dejarlas atrás o de dejarlas fuera, sino de abrir las puertas a nuevas oportunidades que no afecten a las y los demás. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México ha hecho un compromiso de diálogo de frente con los franeleros y sus organizaciones. Se escucharán sus necesidades y juntos construirán caminos hacia empleos dignos, estables y con futuro”, señaló.

“No se trata solo de sancionar. También busca abrir la puerta a la incorporación formal al mercado laboral a quienes hoy se dedican a esta práctica. Y al mismo tiempo buscamos recuperar el espacio público para todas y todos los ciudadanos”, dijo.

