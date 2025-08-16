El Congreso de la Ciudad de México aprobó que los dueños de scooters, bicis eléctricas y bicimotos porten placas en sus unidades y los conductores cuenten con licencias.

Dos mujeres y un niño a bordo de una moto eléctrica conducen sin casco en el Centro de la Ciudad de México, el 15 de agosto de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Un hombre conduce una bicimoto sin casco en el Centro de la Ciudad de México, el 15 de agosto de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

A partir de la publicación del dictamen en la Gaceta Oficial, el Gobierno capitalino contará con 360 días para realizar las adecuaciones correspondientes a los reglamentos de la Ley de Movilidad y de Tránsito de la capital.

Un par de hombres conducen una moto eléctrica sin las medidas de seguridad necesarias en el Centro de la Ciudad de México, el 15 de agosto de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Mujeres conducen bicimotos sin casco y en el carril confinado de transporte público en la Ciudad de México, el 15 de agosto de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Se precisa que todo conductor de vehículo motorizado, en cualquiera de sus modalidades, incluyendo a los motociclistas “y personas conductoras de vehículos motorizados eléctricos personales”, deberá contar y portar licencia correspondiente al tipo de vehículo para conducir, junto con la documentación establecida en la Ley deMovilidad, es decir, placas y casco.

Una pareja de adultos conduce un motocarro sin las medidas de seguridad necesarias en el Centro de la Ciudad de México, el 15 de agosto de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Con información de Laura Arana

