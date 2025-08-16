El Congreso de la Ciudad de México aprobó que los dueños de scooters, bicis eléctricas y bicimotos porten placas en sus unidades y los conductores cuenten con licencias.

A partir de la publicación del dictamen en la Gaceta Oficial, el Gobierno capitalino contará con 360 días para realizar las adecuaciones correspondientes a los reglamentos de la Ley de Movilidad y de Tránsito de la capital.

Este viernes, en sesión extraordinaria, los legisladores capitalinos avalaron modificaciones a los artículos 9, 12 y 64 de la Ley de Movilidad local, en la que se define a los vehículos motorizados eléctricos personales (Vepeme) como aquellos que para su conducción cuenten con acelerador independiente, tengan dos o más ruedas y estén equipados con un motor eléctrico, cuya velocidad máxima exceda los 25 kilómetros por hora.

Lee también: Cuánto cuesta y cómo sacar la licencia de conducir digital en Edomex

Se precisa que todo conductor de vehículo motorizado, en cualquiera de sus modalidades, incluyendo a los motociclistas “y personas conductoras de vehículos motorizados eléctricos personales”, deberá contar y portar licencia correspondiente al tipo de vehículo para conducir, junto con la documentación establecida en la Ley de Movilidad, es decir, placas y casco.

El diputado Víctor Hugo Romo, integrante de la Comisión de Movilidad del Congreso de la Ciudad, indicó que se prevé que las modificaciones correspondientes al Reglamento de Tránsito estén listas en un mes.

“Van a utilizar casco circular, se va a hacer un símil a la moto de bajo kilometraje. En este caso las licencias, los permisos, pues en el momento que se expida la ley se tiene facultad por parte de Semovi para modificar el reglamento y también para un nuevo cobro, en dado caso de la recaudación, hay que habilitar la clave en el Código Fiscal, entonces hasta que no se modifique el reglamento y hasta que no se modifique el Código Fiscal y exista una nueva clave de cobro, se hará la recaudación correspondiente y, en este caso, se expedirá la licencia y permiso”, explicó.

Lee también: Congreso local discutirá 44 dictámenes en periodo extra

En entrevista con EL UNIVERSAL, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza, remarcó que aún no hay sanciones y van a seguir circulando “libremente”.

“(...) Va a tardar hacerse realidad esta legislación porque la Semovi tiene que decirnos cuánto van a costar las licencias, en dónde se van a emitir, qué papeles necesitan para poder sacarla, entonces va a tardar la aplicación de la ley y todavía no hay sanciones”, sostuvo.

Sobre la aprobación del dictamen, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que “es una regulación necesaria que beneficia la seguridad de la población que utiliza las ciclovías y las banquetas (como son los peatones) y que ahora no podrán circular sobre ellas”.

Lee también: Manifestantes protestan frente al Congreso de CDMX; rechazan regulación de scooters y bicimotos

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, subrayó que las unidades que rebasen el límite establecido deberán de tratarse como motocicletas, por lo tanto, el conductor deberá tramitar licencia para poder circular por las calles.

“Hay scooters y bicicletas eléctricas que sobrepasan los 25 kilómetros por hora, tienen un peso mayor, utilizan las ciclovías y no deben utilizarlas, alcanzan velocidades que pueden poner en riesgo a las personas”, indicó.

¿Qué unidades deberán regularizarse?

Los Vemepe se clasifican en tipo A, con peso menor a 35 kilogramos y tipo B, con peso mayor a 35 kilogramos y hasta 350 kilogramos.

También se estableció que los vehículos no motorizados son los que utilizan tracción humana, pedaleo asistido y/o cuentan con motor eléctrico con una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. Con información de Frida Sánchez