La alcaldía Benito Juárez, en coordinación con la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, retiraron 38 vehículos durante los primeros días de implementación del programa de chatarrización y retiro de vehículos en estado de abandono de la vía pública.

La actual administración reafirmó su compromiso con la mejora del entorno urbano, al liberar espacios públicos, optimizar el flujo vehicular y reducir zonas propensas a actividades delictivas, manteniendo un enfoque integral de orden y seguridad: además de evitar la proliferación de fauna nociva y acumulación de basura, que en esta época de lluvias, son un factor para el taponamiento de coladeras.

Este programa continuará realizando recorridos programados en las 56 colonias que conforman la demarcación, con el apoyo elementos de la estrategia Blindar BJ 360º, Policía Auxiliar y grúas de arrastre proporcionadas por la Subsecretaría de Control de Tránsito.

Durante los primeros días de operación, los vehículos abandonados fueron retirados de diversas calles de las colonias: Atenor Salas, Del Valle, Moderna, Nativitas, Portales, San Pedro de los Pinos, Santa Cruz Atoyac y San Simón Ticumac.

La alcaldía informó a la ciudadanía que, en caso de que su vehículo haya sido retirado, deberán presentarse al depósito vehicular que corresponda con:

Identificación oficial vigente

Documentación que acredite la propiedad del vehículo (factura, carta factura o tarjeta de circulación)

Póliza de seguro vigente

Llaves del vehículo

Además, deberán cubrir las sanciones y pagos correspondientes, incluyendo multa por infracción, arrastre y derechos de piso, para poder recuperar su vehículo.

