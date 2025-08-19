Más Información

La habilitó el Centro para la Prevención de las Violencias de Género hacia las Mujeres y su Empoderamiento como albergue para que los damnificados de la explosión, por presunta acumulación de gas, en el edificio de Edzna 42, , tengan un lugar para instalarse temporalmente y cuenten con los servicios básicos.

“La seguridad y bienestar de las personas son nuestra prioridad, por ello realizamos el máximo esfuerzo para atender sus necesidades principales en estos momentos difíciles por los que atraviesan”, destacó el alcalde .

Los 22 damnificados que aceptaron acudir al albergue podrán ingresar de 18:00 a 22:00 horas para pernoctar y dejarán las áreas a más tardar a las 12:00 horas del día siguiente para que realicen sus actividades cotidianas y personal de la alcaldía realice la limpieza de las instalaciones. Además recibirán atención médica y psicológica por parte de los Servicios de Salud con los que cuenta la alcaldía.

La alcaldía, en coordinación con la Secretaría de Vivienda y demás instancias del Gobierno de la Ciudad de México continuará coadyuvando para que las familias puedan tener certeza sobre su situación.

Cabe señalar, que desde el día del incidente, 15 de agosto, se permitió el acceso al inmueble de forma controlada para que los vecinos sacaran documentos, medicamentos y artículos de primera necesidad como ropa y objetos personales.

En tanto, la alcaldía reafirmó su total apoyo a las 32 familias afectadas a quienes acompañará en cada etapa de este proceso.

