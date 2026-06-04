Viena. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) advirtió este jueves de que mantiene "serias dudas" sobre "la posible presencia de material y actividades nucleares no declarados en Irán", mientras sigue sin obtener el acceso necesario a las instalaciones iraníes para verificar que esas actividades no se desarrollen con fines militares.

"El OIEA no está en la posición de asegurar que el programa nuclear de Irán es exclusivamente pacífico mientras permanezcan sin aclararse una serie de asuntos, como el destino de material nuclear y actividades nucleares no declaradas", señala el director general del organismo, Rafael Grossi, en un informe interno al que ha tenido acceso EFE.

Si bien reconoce que los bombardeos a las instalaciones nucleares iraníes por los bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel este año, al igual que los del año pasado, han creado situaciones "sin precedentes", recuerda que los compromisos de Teherán con el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) siguen vigentes.

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Por lo tanto, considera "indispensable y urgente" que Irán vuelva a permitir el acceso de los inspectores del OIEA a todas sus instalaciones atómicas y someterse a los controles pertinentes.

Esta cooperación se interrumpió a fines de junio de 2025, tras la llamada "guerra de 12 días", en la que Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares de la república islámica.

El organismo tampoco ha recibido información por parte de Irán sobre el estado de la mayoría de los lugares de materiales nucleares declarados por Teherán, con la excepción de la planta atómica de Bushehr, atacada al menos cuatro veces entre marzo y abril.

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Por eso, el OIEA no sabe dónde se encuentran, por ejemplo, las reservas de uranio enriquecido, en particular los 440 kilos con una pureza del 60%, muy cercana a la necesaria para fabricar bombas nucleares.

Tampoco puede verificar si Teherán ha reanudado las actividades de enriquecimiento de uranio.

En estas condiciones no es posible proporcionar ninguna información sobre el tamaño actual, la composición ni el paradero de las existencias de uranio enriquecido en Irán.

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El 3 de marzo pasado, el OIEA observó, a través de imágenes de satélite comercial, que la entrada a la planta de enriquecimiento de Natanz había sufrido daños.

Irán informó al OIEA de ataques a las instalaciones de Natanz el 12 y el 21 de marzo pasados, y a la planta de Bushehr el 4, 17, y 24 de marzo, así como el 27 de abril.

A través de imágenes de satélite, la agencia observó daños en una estructura ubicada a unos 350 metros del reactor de esa central.

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El 29 de marzo, las imágenes de satélite revelaron "daños severos" en la planta de producción de agua pesada de Khondab, atacada el 27 de marzo.

La Junta de Gobernadores del OIEA, el órgano ejecutivo del organismo, celebra la semana próxima una reunión, centrada una vez más en el programa nuclear iraní, en medio de la incertidumbre sobre la evolución de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra lanzada el 28 de febrero de este año.

Israel, Estados Unidos y otras potencias occidentales critican desde hace décadas el sofisticado programa nuclear de Irán y temen que su objetivo sea hacerse con armas atómicas, algo que Teherán niega.

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