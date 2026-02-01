Washington, 1 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar con un ataque a Irán si dicha República no accede a cerrar un acuerdo nuclear que le impida desarrollar armamento atómico.

El republicano dio estas declaraciones en su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida) al ser cuestionado por la prensa sobre las palabras del líder supremo iraní, Alí Jameneí, quien advirtió que un ataque estadounidense desencadenaría una guerra regional.

"Tenemos los barcos más grandes y poderosos del mundo allí, muy cerca, en un par de días, y con suerte llegaremos a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, entonces descubriremos si tenía razón o no", declaró a Trump.

Estados Unidos e Irán mantuvieron el año pasado negociaciones para un convenio, pero se rompieron cuando Trump ordenó en junio el bombardeo de tres instalaciones nucleares iraníes.

La tensión entre ambos países volvió a elevarse en enero por la represión del Gobierno iraní contra las protestas desatadas en varios puntos del país, donde murieron miles de manifestantes, según grupos de derechos humanos.

Trump instó semanas atrás a los manifestantes a seguir protestando y anunció que la ayuda estadounidense estaba "en camino".

Estados Unidos ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales, cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico.

