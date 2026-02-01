Más Información

Ejecutan a balazos a cinco hombres en Tabasco; autoridades investigan posible vínculo con el CJNG

Se registra ola de incendios de autos en Guadalajara; vecinos y bomberos controlan el fuego

Sheinbaum responde a Trump sobre petróleo a Cuba; afirma que "no se habló del tema" y alista ayuda humanitaria

Así lucen los nominados al Grammy en la alfombra roja de su 68° edición; Bad Bunny ya llegó a los premios

Premios Grammy 2026; sigue EN VIVO el minuto a minuto de la ceremonia

Abaten en Colima a presuntos responsables del asesinato de familiares de Mario Delgado; un agente de la fiscalía resultó herido

Adán Augusto, de ser "corcholata" presidencial a pasar factura en el Senado; así el balance de Noroña, Monreal, Velasco... y Ebrard

Adán Augusto, más allá del Senado; "La Barredora", libros de AMLO y aviones militares en el historial de polémicas del morenista

"Fue una mala decisión que Adán Augusto dejara la coordinación", señala Noroña; “es un gran operador político”

Ignacio Mier asume liderazgo de senadores de Morena; fija como prioridad la reforma electoral

“Siempre es buena noticia que un clásico se convierta en best seller”: entrevista a José María Micó

El terror de las puertas: adelanto de novela de Ethel Krauze

Washington, 1 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar con un ataque a si dicha República no accede a cerrar un acuerdo nuclear que le impida desarrollar armamento atómico.

El republicano dio estas declaraciones en su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida) al ser cuestionado por la prensa sobre las palabras del líder supremo iraní, Alí Jameneí, quien advirtió que un ataque estadounidense desencadenaría una guerra regional.

"Tenemos los barcos más grandes y poderosos del mundo allí, muy cerca, en un par de días, y con suerte llegaremos a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, entonces descubriremos si tenía razón o no", declaró a Trump.

Estados Unidos e Irán mantuvieron el año pasado negociaciones para un convenio, pero se rompieron cuando Trump ordenó en junio el bombardeo de tres instalaciones nucleares iraníes.

La tensión entre ambos países volvió a elevarse en enero por la represión del Gobierno iraní contra las protestas desatadas en varios puntos del país, donde murieron miles de manifestantes, según grupos de derechos humanos.

Trump instó semanas atrás a los manifestantes a seguir protestando y anunció que la ayuda estadounidense estaba "en camino".

Estados Unidos ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales, cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico.

