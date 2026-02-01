Más Información
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que ha iniciado conversaciones con las autoridades de La Habana y estima que culminarán en un acuerdo, en momentos que presiona a la isla tras la detención del exgobernante de Venezuela Nicolás Maduro.
"Estamos hablando con el pueblo de Cuba, con los más altos responsables de Cuba", declaró el presidente a la prensa en su residencia en Florida. "Ya veremos qué pasa", añadió, pero "creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba".
Desde la captura de Maduro el 3 de enero durante un ataque militar de Washington en Venezuela, Trump ha puesto el foco de sus amenazas en las autoridades comunistas de la isla.
"Cuba es una nación fallida. Lo ha sido desde hace mucho tiempo, pero ahora ya no tiene a Venezuela para apoyarla", dijo.
Trump, que ya ha cortado el suministro de petróleo venezolano a Cuba, firmó el jueves un decreto que contempla la imposición de aranceles a aquellos países que vendan crudo a La Habana, bajo el argumento de que la isla supone una "amenaza excepcional".
El gobierno cubano acusa a Trump de querer "asfixiar" a su población, que sufre periódicamente de apagones y falta de combustible en las gasolineras.
