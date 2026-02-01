Más Información

Sheinbaum responde a Trump sobre petróleo a Cuba; afirma que "no se habló del tema" y alista ayuda humanitaria

Adán Augusto deja coordinación de Morena en el Senado y presidencia de Jucopo; Ignacio Mier entra en relevo

Adán Augusto, más allá del Senado; "La Barredora", libros de AMLO y aviones militares en el historial de polémicas del morenista

Ignacio Mier asume liderazgo de senadores de Morena; fija como prioridad la reforma electoral

Premios Grammy 2026; sigue EN VIVO el minuto a minuto de la ceremonia

"Fue una mala decisión que Adán Augusto dejara la coordinación", señala Noroña; “es un gran operador político”

Morena mueve sus piezas en el Senado; Ignacio Mier, el representante clave de la 4T que releva a Adán Augusto

Rosa Icela abre puerta a cambios en la reforma electoral de Sheinbaum; Morena analiza puntos clave

Alito Moreno ve “división interna en Morena” tras cambio de coordinación en el Senado; “hay falta de responsabilidad”, acusa

Mario Delgado lamenta el brutal asesinato de su tía Queña y su prima Sheila en Colima; confía en el esclarecimiento del crimen

“Siempre es buena noticia que un clásico se convierta en best seller”: entrevista a José María Micó

El terror de las puertas: adelanto de novela de Ethel Krauze

Washington. El presidente de Estados Unidos, , dijo el domingo que ha iniciado conversaciones con las autoridades de La Habana y estima que culminarán en un acuerdo, en momentos que presiona a la isla tras la detención del exgobernante de Venezuela Nicolás Maduro.

"Estamos hablando con el pueblo de , con los más altos responsables de Cuba", declaró el presidente a la prensa en su residencia en Florida. "Ya veremos qué pasa", añadió, pero "creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba".

Desde la captura de Maduro el 3 de enero durante un ataque militar de Washington en Venezuela, Trump ha puesto el foco de sus amenazas en las autoridades comunistas de la isla.

"Cuba es una nación fallida. Lo ha sido desde hace mucho tiempo, pero ahora ya no tiene a Venezuela para apoyarla", dijo.

Trump, que ya ha cortado el suministro de petróleo venezolano a Cuba, firmó el jueves un decreto que contempla la imposición de aranceles a aquellos países que vendan crudo a La Habana, bajo el argumento de que la isla supone una "amenaza excepcional".

El gobierno cubano acusa a Trump de querer "asfixiar" a su población, que sufre periódicamente de apagones y falta de combustible en las gasolineras.

