Un contagio por hora: la epidemia de sarampión que México no pudo frenar

Trump pidió a Sheinbaum dejar de enviar petróleo a Cuba; "y ella dejó de hacerlo", asegura

Mario Delgado lamenta el brutal asesinato de su tía Queña y su prima Sheila en Colima; confía en el esclarecimiento del crimen

Matrimonio infantil subsiste en 25 estados por vacío legal; denuncian impunidad de agresores

BTS y Ticketmaster: El colapso en México que otros países ya aprendieron a evitar

Nueva Corte declara bienes; hay terrenos baratos y una propiedad, con todo y concesión, omitida por "error"

Vivir bajo el Tren Interurbano: Vecinos narran tres historias de incertidumbre y zozobra

Luisa Alcalde “regaña” a diputados de Morena por ventilar peleas internas de cara a elección de 2027; pide evitar denostaciones

Influencers luchan contra la adicción a las redes sociales

Escasean naves industriales ante cautela por el T-MEC

“Siempre es buena noticia que un clásico se convierta en best seller”: entrevista a José María Micó

El terror de las puertas: adelanto de novela de Ethel Krauze

El expresó este domingo su “gran inquietud” por “el aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos, dos países vecinos”.

Uniéndose al mensaje de los obispos cubanos, el primer papa estadounidense de la historia invitó desde el “a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, a fin de evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del querido pueblo cubano”.

El presidente estadounidense multiplicó las amenazas contra Cuba tras la redada de comienzos de enero en Caracas, que condujo a la captura del entonces presidente venezolano , aliado de La Habana y su principal proveedor de energía.

Trump instó a Cuba a aceptar “antes de que sea demasiado tarde” un “acuerdo” cuya naturaleza no precisó.

“¡No habrá más petróleo ni dinero con destino a Cuba: cero!”, amenazó el presidente estadounidense, que el jueves firmó un decreto por el que Estados Unidos podría imponer aranceles, por un monto no especificado, a los países que vendan a La Habana. Asegura que Cuba representa una “amenaza excepcional” para la seguridad nacional estadounidense.

El jefe de la iglesia católica espera, por otro lado, que los , que se inauguran el viernes, sean la ocasión para “gestos concretos de distensión y diálogo”.

“Estos grandes eventos deportivos constituyen un fuerte mensaje de fraternidad y reavivan la esperanza de un mundo en paz”, añadió León XIV, recordando que ese era el objetivo de la llamada “”.

Es una “costumbre antiquísima que acompaña el desarrollo de los Juegos”, explicó León XIV a solo unos días de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, del 6 al 22 de febrero, a los que seguirán los Juegos Paralímpicos del 6 al 15 de marzo.

“Deseo que todos los que tienen en su corazón la entre los pueblos y ocupan funciones de autoridad sepan aprovechar esta ocasión para llevar a cabo gestos concretos de distensión y de diálogo”, declaró el papa al término de la oración del ángelus en .

El papa León XIV rezó también por las “numerosas del desprendimiento de tierras en una mina de Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo”, por quienes “sufren las tormentas que han azotado en los últimos días a y al sur de ”, así como por las “poblaciones de Mozambique, duramente golpeadas por las inundaciones”.

