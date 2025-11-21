Más Información

El recibió en el Vaticano a cuatro adolescentes y sus familiares, que regresaron a gracias a la mediación vaticana después de haber sido secuestrados por Rusia durante el conflicto.

La delegación estaba compuesta por cuatro adolescentes, sus madres y abuelos y encabezada por la viceprimera ministra .

El diario italiano Corriere della Sera publicó las historias de algunos de ellos como la de Veronika Vlasova, de 16 años, que fue llevada a Rusia por su tía para escapar de Járkov en febrero de 2022, cuando Moscú invadió Ucrania. La muerte de su familiar la llevó a un orfanato, donde sufrió acoso, interrogatorios policiales y exámenes psiquiátricos y ginecológicos.

Todos sus intentos de fuga fracasaron hasta que se reencontró con su abuela en mayo de 2023: "Nos obligaban a cantar el himno ruso y a izar la bandera. Querían que escribiéramos cartas de apoyo a los soldados rusos en el frente, pero siempre me negué. Y entonces nos trataban mal, nos gritaban, nos consideraban inferiores", explica la joven, según el diario.

El papa Francisco encargó en 2023 al cardenal italiano Matteo Zuppi ocuparse de la mediación entre Ucrania y Rusia para asuntos humanitarios. Foto: EFE

Kiev ha solicitado a León XIV, en una carta firmada por el presidente ucraniano, que formalice su papel en la facilitación de las negociaciones para el regreso de los niños y civiles ucranianos secuestrados por Rusia durante la guerra.

En 2023, el papa Francisco encargó al cardenal italiano Matteo Zuppi ocuparse de la mediación entre Ucrania y Rusia para asuntos humanitarios, sobre todo para la vuelta de los menores secuestrados por Rusia.

"Necesitamos mecanismos formales porque actualmente Moscú se aprovecha de un vacío legal para mantener prisioneros a unos 20 mil niños y, cuando los localizamos, los trasladan y les cambian los nombres. Hasta ahora, solo hemos logrado repatriar a mil 700.

"Por eso también hemos solicitado la ayuda de Giorgia Meloni, quien, además de ser la primera ministra italiana, es mujer y madre", explicó Vereshchuk a la prensa.

