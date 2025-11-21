Kiev.— El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, recibió ayer jueves oficialmente el borrador del nuevo plan de paz de Estados Unidos que espera poder abordar en los próximos días con su homólogo estadounidense, Donald Trump, informó su oficina.

La Unión Europea (UE) ha expresado su rechazo a los puntos que se han dado a conocer del borrador, mientras que Estados Unidos insistió que es bueno para ambos bandos.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, dijo que cualquier plan de paz para Ucrania debe implicar a ucranianos y europeos e incluir concesiones de Rusia, que hasta ahora “no hemos oído”.

Según lo que han reportado medios, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría planeando ceder a Rusia territorios del este de Ucrania a cambio de una garantía de seguridad de Washington para Kiev y el resto de Europa frente a una posible agresión rusa.

El Kremlin declinó hacer comentarios sobre el tema.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reveló que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio, habían trabajado “discretamente” en el proyecto de paz durante un mes.

“Está en proceso de negociación y aún se encuentra en revisión, pero el presidente apoya este plan. Es un buen plan tanto para Rusia como para Ucrania, y creemos que debería ser aceptable para ambas partes”, afirmó Leavitt.

Zelensky se reunió en Kiev con una delegación del Pentágono encabezada por el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll.

Tras el encuentro, subrayó que cualquier acuerdo para poner fin a la invasión rusa de febrero de 2022 debía traer “una paz digna” que respete “nuestra independencia, nuestra soberanía y la dignidad del pueblo ucraniano”.

En el terreno, Rusia reivindicó la toma de Kupiansk, en el frente oriental de Ucrania.

El ejército de Kiev negó haber perdido esta localidad clave, que ya había perdido ante Moscú en 2022 y luego recuperó.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó que “una paz duradera requerirá que ambas partes acepten concesiones difíciles pero necesarias”. Agencias