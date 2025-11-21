Más Información

Fátima Bosch es la nueva Miss Universo; México tiene su cuarta corona

Fátima Bosch es la nueva Miss Universo; México tiene su cuarta corona

Miss Universe 2025: “Que nadie te haga dudar de tu valor”; las respuestas de Fátima Bosch en la sesión de preguntas

Miss Universe 2025: “Que nadie te haga dudar de tu valor”; las respuestas de Fátima Bosch en la sesión de preguntas

“México, México”: así ruge Tabasco mientras Fátima Bosch compite por Miss Universo

“México, México”: así ruge Tabasco mientras Fátima Bosch compite por Miss Universo

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo 2025; sigue aquí el minuto por minuto de la ceremonia

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo 2025; sigue aquí el minuto por minuto de la ceremonia

Miss Universo 2025, una reina ligada a la 4T; Fátima Bosch, sobrina de Mónica Fernández Balboa

Miss Universo 2025, una reina ligada a la 4T; Fátima Bosch, sobrina de Mónica Fernández Balboa

Pieza de Frida Kahlo hace historia; se convierte en la obra más cara realizada por una mujer

Pieza de Frida Kahlo hace historia; se convierte en la obra más cara realizada por una mujer

La estrella del América que fue novio de la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025

La estrella del América que fue novio de la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025

Asisten 150 personas a segunda marcha de Generación Z en CDMX; presentan a cinco ante juez cívico por riña

Asisten 150 personas a segunda marcha de Generación Z en CDMX; presentan a cinco ante juez cívico por riña

México no está controlado por cárteles: Harfuch; “tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año”, resalta

México no está controlado por cárteles: Harfuch; “tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año”, resalta

Trump estudia "medidas adicionales" contra los narcos en México, afirma la Casa Blanca

Trump estudia "medidas adicionales" contra los narcos en México, afirma la Casa Blanca

Caso Carlos Manzo: "El R1", el otro autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan; así orquestó el homicidio, según Harfuch

Caso Carlos Manzo: "El R1", el otro autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan; así orquestó el homicidio, según Harfuch

Jorge Triana reacciona a caso de Edson Andrade tras filtración de datos; afirma que Morena también le paga por servicios digitales

Jorge Triana reacciona a caso de Edson Andrade tras filtración de datos; afirma que Morena también le paga por servicios digitales

Kiev.— El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, recibió ayer jueves oficialmente el borrador del nuevo plan de paz de Estados Unidos que espera poder abordar en los próximos días con su homólogo estadounidense, Donald Trump, informó su oficina.

La Unión Europea (UE) ha expresado su rechazo a los puntos que se han dado a conocer del borrador, mientras que Estados Unidos insistió que es bueno para ambos bandos.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, dijo que cualquier plan de paz para Ucrania debe implicar a ucranianos y europeos e incluir concesiones de Rusia, que hasta ahora “no hemos oído”.

Según lo que han reportado medios, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría planeando ceder a Rusia territorios del este de Ucrania a cambio de una garantía de seguridad de Washington para Kiev y el resto de Europa frente a una posible agresión rusa.

El Kremlin declinó hacer comentarios sobre el tema.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reveló que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio, habían trabajado “discretamente” en el proyecto de paz durante un mes.

“Está en proceso de negociación y aún se encuentra en revisión, pero el presidente apoya este plan. Es un buen plan tanto para Rusia como para Ucrania, y creemos que debería ser aceptable para ambas partes”, afirmó Leavitt.

Zelensky se reunió en Kiev con una delegación del Pentágono encabezada por el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll.

Tras el encuentro, subrayó que cualquier acuerdo para poner fin a la invasión rusa de febrero de 2022 debía traer “una paz digna” que respete “nuestra independencia, nuestra soberanía y la dignidad del pueblo ucraniano”.

En el terreno, Rusia reivindicó la toma de Kupiansk, en el frente oriental de Ucrania.

El ejército de Kiev negó haber perdido esta localidad clave, que ya había perdido ante Moscú en 2022 y luego recuperó.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó que “una paz duradera requerirá que ambas partes acepten concesiones difíciles pero necesarias”. Agencias

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

ISSSTE confirma la FECHA EXACTA del último pago para pensionados en 2025. Foto: iStock / Jacob Wackerhausen / Gobierno de México / ISSSTE

ISSSTE confirma la FECHA EXACTA del último pago para pensionados en 2025

Reforma laboral 2025 así quedarían los nuevos horarios y días de descanso para quienes trabajen 10 horas. Foto: Canva

Reforma laboral 2025: así quedarían los nuevos horarios y días de descanso para quienes trabajen 10 horas

Cómo registrarte para la Pensión Bienestar de $3,200 pesos si tienes entre 30 y 64 años. Requisitos y el paso a paso. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Cómo registrarte para la Pensión Bienestar de $3,200 pesos si tienes entre 30 y 64 años. Requisitos y el paso a paso

Canadá. Foto: Adobe

Canadá emite alerta de viaje para México y pide no viajar a estos lugares por “secuestros”

iStock/ Prostock-Studio/ agcuesta/ visa americana en CDMX

Embajada de Estados Unidos cambia de sede: Nueva dirección y dónde serán las entrevistas de visa en CDMX