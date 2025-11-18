Más Información

Muchas personas reportadas como desaparecidas "andaban de parranda", dice José Ramiro López Obrador

Muchas personas reportadas como desaparecidas "andaban de parranda", dice José Ramiro López Obrador

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Santería y boinas "peaky blinders": así quiso instalarse el CJNG en España

Santería y boinas "peaky blinders": así quiso instalarse el CJNG en España

México en la mira del Papa León XIV; expresa su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe

México en la mira del Papa León XIV; expresa su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe

Mundial 2026: Definidas las selecciones que serán cabezas de serie en el sorteo del torneo

Mundial 2026: Definidas las selecciones que serán cabezas de serie en el sorteo del torneo

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Cinco policías siguen hospitalizados tras hechos violentos en el Zócalo; SSC da seguimiento a lesionados de la marcha Generación Z

Cinco policías siguen hospitalizados tras hechos violentos en el Zócalo; SSC da seguimiento a lesionados de la marcha Generación Z

Canciller De la Fuente revisa con Países Bajos intercambio comercial e inversiones; aborda plan de paz en Gaza

Canciller De la Fuente revisa con Países Bajos intercambio comercial e inversiones; aborda plan de paz en Gaza

Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

Marina detiene a 54 personas en Colima; asegura armamento, vehículos, inmuebles y droga

Marina detiene a 54 personas en Colima; asegura armamento, vehículos, inmuebles y droga

Mapa: Playa Bagdad en Tamaulipas, lugar donde estadounidenses colocaron letreros de "zona restringida"; punto de turismo "espacial"… y de basura de SpaceX

Mapa: Playa Bagdad en Tamaulipas, lugar donde estadounidenses colocaron letreros de "zona restringida"; punto de turismo "espacial"… y de basura de SpaceX

Motosicarios, autores del asesinato de regidora de Morena de Palizada, Campeche: Fiscalía estatal

Motosicarios, autores del asesinato de regidora de Morena de Palizada, Campeche: Fiscalía estatal

El afirmó este martes que "por supuesto" que quiere viajar a América Latina y citó su deseo de visitar la en México, así como Uruguay, Argentina y Perú.

Al responder a los periodistas a su salida de su residencia en Castel Gandolfo, el pontífice estadounidense explicó que en este año del Jubileo cada día hay actividades, pero que el año que viene ya irán programando poco a poco los viajes y exclamó que "por supuesto" le gustaría volver a .

"Yo encantado de viajar", dijo, para agregar que le gustaría visitar Fátima y Guadalupe en México, mientras que desveló que Uruguay, Argentina también están "pendientes" y que a Perú "por su puesto".

Lee también

Cientos de fieles acuden a tomar misa dominical en la Basílica de Guadalupe (17/03/19). FOTO: Guadalupe Herrera/ Cuartoscuro/ Archivo
Cientos de fieles acuden a tomar misa dominical en la Basílica de Guadalupe (17/03/19). FOTO: Guadalupe Herrera/ Cuartoscuro/ Archivo

Por el momento no hay ningún viaje confirmado y la única visita internacional hasta ahora confirmada es la que emprenderá el próximo 27 de noviembre y hasta el 2 de diciembre a Turquía y Líbano, dos países que su predecesor Francisco quería haber visitado.

Por los ambientes vaticanos se comenta la posibilidad de un viaje a varios países africanos, pero sin que haya alguna oficialidad.

Robert Prevost no ha ocultado en otras ocasiones sus ganas de regresar a Perú, país del que tiene la nacionalidad y donde pasó más de 40 años entre misionero y después como obispo de Ciclayo.

Lee también

Respecto al caso del obispo de Cádiz (España), Rafael Zornoza, denunciado por abusos sexuales a un menor, el papa León XIV dijo que "hay que permitir que siga la investigación" en el Vaticano y después según concluya llegarán la consecuencias.

"Por el momento sí (sigue en su cargo), pero cada caso tienen una serie de protocolos que están claramente establecidos y él insiste en su inocencia. Se ha abierto una investigación y hay que permitir que la investigación vaya adelante y según los resultados habrá consecuencias", explicó el pontífice estadounidense al responder a los medios a su salida de la residencia de Castel Candolfo.

León XIV agregó que espera que "las encuentren siempre un lugar donde puedan hablar de sus casos" e insistió "en la importancia de respetar los procesos que requieren tiempo" y "seguir los pasos de la Justicia de la Iglesia".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Licencia permanente CDMX: Brugada confirma ampliación del plazo, ¿subirá el precio en 2026? Foto: Canva

Clara Brugada anuncia extensión de la licencia permanente en CDMX: ¿Aumentará de precio para 2026?

iStock/ Prostock-Studio/ agcuesta/ visa americana en CDMX

Embajada de Estados Unidos cambia de sede: Nueva dirección y dónde serán las entrevistas de visa en CDMX

Visa americana y Mundial 2026. iStock/DesignRage/ AaronAmat

FIFA Pass: Estados Unidos te adelantará la cita para visa si vas al Mundial 2026

Aeropuerto. iStock/ Ljupco

Destinos de invierno a los que puedes llegar con una escala en el Aeropuerto DFW

¿Cuánto me descuentan de impuestos por el aguinaldo 2025? Cómo se calcula y y qué dice la ley. Foto generada con IA

¿Cuánto me descuentan de impuestos por el aguinaldo 2025? Cómo se calcula y qué dice la ley