El papa León XIV afirmó este martes que "por supuesto" que quiere viajar a América Latina y citó su deseo de visitar la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México, así como Uruguay, Argentina y Perú.

Al responder a los periodistas a su salida de su residencia en Castel Gandolfo, el pontífice estadounidense explicó que en este año del Jubileo cada día hay actividades, pero que el año que viene ya irán programando poco a poco los viajes y exclamó que "por supuesto" le gustaría volver a América Latina.

"Yo encantado de viajar", dijo, para agregar que le gustaría visitar Fátima y Guadalupe en México, mientras que desveló que Uruguay, Argentina también están "pendientes" y que a Perú "por su puesto".

Cientos de fieles acuden a tomar misa dominical en la Basílica de Guadalupe (17/03/19). FOTO: Guadalupe Herrera/ Cuartoscuro/ Archivo

Por el momento no hay ningún viaje confirmado y la única visita internacional hasta ahora confirmada es la que emprenderá el próximo 27 de noviembre y hasta el 2 de diciembre a Turquía y Líbano, dos países que su predecesor Francisco quería haber visitado.

Por los ambientes vaticanos se comenta la posibilidad de un viaje a varios países africanos, pero sin que haya alguna oficialidad.

Robert Prevost no ha ocultado en otras ocasiones sus ganas de regresar a Perú, país del que tiene la nacionalidad y donde pasó más de 40 años entre misionero y después como obispo de Ciclayo.

Respecto al caso del obispo de Cádiz (España), Rafael Zornoza, denunciado por abusos sexuales a un menor, el papa León XIV dijo que "hay que permitir que siga la investigación" en el Vaticano y después según concluya llegarán la consecuencias.

"Por el momento sí (sigue en su cargo), pero cada caso tienen una serie de protocolos que están claramente establecidos y él insiste en su inocencia. Se ha abierto una investigación y hay que permitir que la investigación vaya adelante y según los resultados habrá consecuencias", explicó el pontífice estadounidense al responder a los medios a su salida de la residencia de Castel Candolfo.

León XIV agregó que espera que "las víctimas de abusos encuentren siempre un lugar donde puedan hablar de sus casos" e insistió "en la importancia de respetar los procesos que requieren tiempo" y "seguir los pasos de la Justicia de la Iglesia".

