San Diego.- Un mexicano de 37 años fue acusado de causar la muerte de cuatro migrantes que transportaba en una lancha que volcó el fin de semana frente a las costas de San Diego, cargos que le pueden acarrear una sentencia de pena de muerte o cadena perpetua si es declarado culpable.

David Alfonso Barrera Núñez transportaba a ocho migrantes en una embarcación de madera que cruzó los límites de México a las costas de San Diego (California) el sábado en medio de un temporal que volcó la embarcación.

El Servicio de Guardacostas de EU logró rescatar a Barrera Núñez y cuatro migrantes. Pero las condiciones del tiempo impidieron a las autoridades lanzar una búsqueda de los otros cuatro ocupantes de la embarcación.

“Las malas condiciones del tiempo, el mar agitado, y una embarcación frágil y sobrecargada: todos estos eran riesgos que el contrabandista estaba dispuesto a ignorar en su deseo de obtener ganancias”, dijo el fiscal federal en San Diego, Adam Gordon.

Barrera Núñez enfrenta cargos por trasporte que resultó en la muerte de migrantes, con una potencial sentencia de pena de muerte o cadena perpetua; también cargos por trasportar migrantes por ganancias, con una pena de 10 años y mínima impositiva de tres años, más una multa de cientos de miles de dólares.

En un caso colateral, uno de los migrantes rescatados el sábado ya había sido deportado antes, un cargo por el que podría ser enviado a prisión dos años.

Los migrantes rescatados dijeron a las autoridades que, al ver el mar picado y el clima brumoso, pidieron a Barrera Núñez que regresara a la costa mexicana, pero el contrabandista se negó.

Poco después, cuando se le dificultó avanzar en el bote, el mismo acusado ordenó a los migrantes que se tiraran al agua. Según testimonios, un hombre mayor y su nieta quedaron atrapados bajo el bote cuando volcó, sin que pudieran ayudarlos.

“La decisión de contrabandista al arriesgar descuidadamente las vidas de todos los involucrados es verdaderamente inexcusable”, dijo en sus primeras declaraciones el jefe entrante de sector de la Patrulla Fronteriza en San Diego, Justin de la Torre.

