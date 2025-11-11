Miami.— “No me deportaron, yo me regresé porque ya no podía vivir con miedo todos los días”, dice desde Puebla María Hernández, trabajadora de limpieza en Nueva Jersey durante seis años. Nunca fue detenida, pero el ambiente de hostilidad que se ha desatado en la administración de Trump la llevó a tomar la decisión de volver y reunirse con sus hijos antes de que la situación empeorara.

“Yo ya me veía allá para siempre, cuando llegué me empezó a ir bien, pero con esto de Trump me dio miedo”, dice a EL UNIVERSAL.

Familias mexicanas con décadas de vida hecha en Estados Unidos están regresando a su país de origen por su propio pie. No vienen escoltadas ni con papeles de expulsión; son retornos decididos en la intimidad de cada hogar, a veces en silencio, casi siempre con prisa, muchas veces con pérdidas, en medio de llantos y despedidas inesperadas. Lo que cambia de un caso a otro son los lugares, pero no las razones: el miedo persistente que se traduce en ansiedad, los costos de vida al no poder trabajar, pero particularmente las detenciones violentas de ICE, las redadas inesperadas y las consecuentes deportaciones.

Regina Higuera, trabajadora de costura que vivió 36 años en Los Ángeles, optó por regresar a la tierra que la vio nacer, Guerrero. Su hija contó al Gran Diario de México: “Nos dolió mucho que sintiera tanto miedo por su seguridad, que tuviera que tomar esa decisión, pero al final la apoyamos”. Viajaron por tierra a San Diego y cruzaron por Tijuana, y de ahí Regina voló a Acapulco para luego trasladarse a su pueblo. Decenas de emociones se mezclan con el duelo de dejar a hijos y nietos.

Aunque el sueño americano ha sido durante generaciones una promesa de movilidad social y prosperidad para millones de inmigrantes en Estados Unidos, encuestas recientes muestran que para la comunidad latina o hispana este ideal se percibe hoy como un horizonte cada vez más lejano bajo la administración de Donald Trump.

Según una encuesta realizada por Axios Ipsos junto a Noticias Telemundo, dos de cada tres latinos, es decir 65%, consideran que es un mal momento para ser hispano en la Unión Americana; una percepción que ha crecido de manera acelerada en comparación con marzo de 2024, cuando apenas 40% compartía esa visión. Apenas cuatro de cada 10 latinos sienten que Estados Unidos los hace parte de su sociedad.

El sueño americano aparece “como un ideal fracturado para quienes constituyen casi una quinta parte de la población de Estados Unidos”, dice parte de las conclusiones.

Organizaciones proinmigrantes en Estados Unidos y en México que han hablado con quienes después de toda una vida en suelo estadounidense regresan, señalan que la primera respuesta que reciben al preguntarles las razones es el miedo.

La segunda respuesta es la asfixia burocrática. Para muchos mexicanos que cruzaron siendo adolescentes o jóvenes y formaron familia en ese país el expediente migratorio nunca encontró salida: permisos vencidos, matrimonios que no bastaron, abogados que agotaron caminos. A ese tapón legal se suman miedos inmediatos y domésticos: perder el empleo por operativos o simplemente dejar de ir a trabajar, quedarse sin seguro médico o ya no contar con el apoyo gubernamental, enfrentar una redada camino al trabajo o no querer exponerse a que suceda.

“En grandes áreas de este país esa suma del papeleo que no avanza, los ingresos que ya no alcanzan o se perdieron y la pérdida de la tranquilidad se vuelven razones suficientes para hacer maletas y pensar en regresar [a México]”, subraya la directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), Angélica Salas.

También pesa la economía. Aun entre quienes no han tenido un roce con agentes, el cálculo de “quedarse o volver” ocurre en casas donde la renta subió, la gasolina aprieta y la canasta básica no perdona.

En la Sierra Gorda de Querétaro, Rogelio Hernández, obrero de la construcción en Houston, optó por regresar a México en noviembre. La presión económica y la incertidumbre laboral lo convencieron de que era mejor volver a sembrar en su tierra que vivir con miedo. “Allá todo era incertidumbre; aquí al menos sé que puedo sembrar y que mi familia está conmigo y tenemos qué comer y dónde dormir”, afirmó.

El chef mexicano Alfredo Linares y su esposa estadounidense cerraron su negocio de comida en Culver City, California, y se marcharon a Jalisco tras dos décadas en California. Alfredo no pudo evitar una enorme tristeza. “Hoy es mi último día aquí en Estados Unidos después de 20 años. Es hora de irme”, declaró a medios locales. Meses de operativos, consultas legales sin salida y “la sensación de que quedarnos expone más a la familia que volver, especialmente a mí, que soy el único sin papeles”, los llevaron a tomar la decisión.

En Los Ángeles, Sergio Hernández y Eleuteria Castillo, con 36 años en Estados Unidos, tomaron el camino de regreso a Puebla. Antes de cruzar, Sergio dijo que “la falta de empleo, las redadas y la amenaza de que nos van a quitar el Medi-Cal” lo llevó a tomar la decisión de volver a México. Detrás de esta resolución hay hijos adultos, nietos estadounidenses y una jubilación que esperan ayude al gastar en pesos.

En Arizona, la familia León Coria decidió “autodeportarse” a Michoacán por temor a perderlo todo. La madre, Sonia, dijo: “Nosotros dijimos, ‘pues hay que irnos, ¿a qué nos esperamos, a que nos saquen y no nos llevemos nada?’”. Al llegar a la frontera mexicana hallaron otra realidad de trámites y pérdida de tiempo y dinero; organizaciones locales los ayudaron a completar el viaje.

Quienes regresan por voluntad son, a menudo, madres y padres con hijos ciudadanos que se quedan; obreros especializados que en la Unión Americana pagaban renta alta por cuartos pequeños; adultos mayores que ya no resisten el sobresalto diario. “Con lo que llegan —a México— es una mezcla de oficio, redes transfronterizas, pocos ahorros y duelo”, dice Salas.

El National Immigrant Justice Center advierte que quienes vuelven voluntariamente no obtienen en automático beneficios legales: “Esto es autodeportación y no es lo mismo que una concesión de salida voluntaria”. Por ello, pide no tomar decisiones irreversibles sin asesoría.