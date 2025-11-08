Más Información
Las autoridades en Chicago han iniciado la búsqueda de un hombre que disparó desde un vehículo negro contra un grupo de agentes de la Patrulla Fronteriza que realizaban operativos en un vecindario en Illinois, y que luego escapó, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.
Un grupo de personas arrojó además una lata de pintura y ladrillos contra los vehículos de los agentes migratorios, en repudio a su presencia, indicó la agencia federal en su página de X.
La policía de Chicago fue llamada y despejó la zona.
El Departamento de Seguridad Nacional destacó que en los últimos dos meses, han visto un aumento de las agresiones y obstrucciones dirigidas contra sus agentes durante los operativos.
"Estos enfrentamientos ponen de manifiesto los peligros a los que se enfrentan nuestros agentes a diario y la creciente agresión contra las fuerzas del orden. La violencia debe terminar", reiteró en X.
Los operativos son parte de la política de redadas y deportaciones de la Administración del presidente Donald Trump que no ha dado tregua a la comunidad inmigrante desde que retornó a la Casa Blanca el pasado enero y que han sido repudiadas con multitudinarias protestas.
