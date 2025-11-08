Más Información

"Te juro que no te voy a fallar" Grecia Quiroz dedica mensaje en memoria de Carlos Manzo

Tras acoso, Sheinbaum destaca extinción del Estado Mayor Presidencial; antes los cuidaban 8 mil soldados, ahora, 10 de ayudantía, dice

FOTOS: Así se ve el Zócalo de la CDMX horas antes del homenaje a Juan Gabriel

NFL: Donald Trump quiere que el nuevo estadio de los Commanders de Washington lleve su nombre

México y Francia firman tratado para combatir crimen organizado transnacional; refuerzan seguridad marítima

Generación Z marcha en la CDMX; exigen frenar la violencia en México, pero policías les impiden el paso al Zócalo

Autoridades en alerta por impacto del frente frío 13; estos son los tres estados más afectados

“Los funcionarios de hoy tienen la piel demasiado sensible, no quieren que se les diga nada”: cartonistas en EL UNIVERSAL

Elías Lixa, coordinador de diputados federales del PAN, choca en calles de Mérida y provoca volcadura

Asesinan a delegado de la comunidad de Sotelo, en Salamanca, Guanajuato

¿Viajas a EU? Checa si la reducción de vuelos en ese país afecta a aerolíneas mexicanas

Las autoridades en han iniciado la búsqueda de un hombre que disparó desde un vehículo negro contra un grupo de agentes de la Patrulla Fronteriza que realizaban operativos en un vecindario en Illinois, y que luego escapó, de acuerdo con el .

Un grupo de personas arrojó además una lata de pintura y ladrillos contra los vehículos de los s, en repudio a su presencia, indicó la agencia federal en su página de X.

La policía de Chicago fue llamada y despejó la zona.

El Departamento de Seguridad Nacional destacó que en los últimos dos meses, han visto un aumento de las agresiones y obstrucciones dirigidas contra sus agentes durante los operativos.

"Estos enfrentamientos ponen de manifiesto los peligros a los que se enfrentan nuestros agentes a diario y la creciente agresión contra las fuerzas del orden. La violencia debe terminar", reiteró en X.

Los operativos son parte de la política de redadas y deportaciones de la Administración del presidente Donald Trump que no ha dado tregua a la comunidad inmigrante desde que retornó a la Casa Blanca el pasado enero y que han sido repudiadas con multitudinarias protestas.

