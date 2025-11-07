Más Información

Macron defiende soberanía de Estados ante bombardeos en el Caribe; Francia y México alistan cooperación contra narco

Embajada de Israel agradece a inteligencia de México por frenar ataque a embajadora Einat Kranz; acusa terrorismo de Irán

A proceso, presunto acosador de Claudia Sheinbaum, por denuncia de otra mujer

Marchan en Uruapan por la Paz; exigen justicia y seguridad

Conoce la lista de la Selección Mexicana para enfrentar a Uruguay y a Paraguay; "la Hormiga" González y Obed Vargas, las novedades

SAT destaca ante empresarios de EU beneficios fiscales del Plan México

El cambio climático ya no es una advertencia, es una realidad: Alicia Bárcena en la COP 30; México busca reducir gases para 2035

Kershenobich reporta 99% en compra de medicamentos por 297 mil mdp; apuesta por producir vacunas y biotecnología

Sube a 83 el número de fallecidos por inundaciones en México; 16 siguen desaparecidos

Iglesia reprueba amenazas de sacerdote contra gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise; "no existe justificación alguna", señala

CDMX tendrá plan integral contra el abuso sexual, adelanta Brugada

Protección Civil CDMX trabaja en programa para el Mundial de Futbol 2026

Agentes federales de detuvieron el martes en Cypress Park, , a un hombre mientras su bebé iba sujeta al asiento trasero de su vehículo, según un video difundido en redes sociales. Tras subir dos agentes al coche —armas en mano—, se llevaron a la bebé ante las protestas de los presentes.

El hombre de 32 años que fue detenido durante el operativo en un Home Depot era ciudadano estadounidense, según un abogado de inmigración que habló con su familia.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró al medio Los Angeles Times el martes por la noche que el hombre supuestamente “salió de su vehículo blandiendo un martillo y arrojó piedras a los agentes del orden mientras llevaba una niña en el coche”.

“Fue arrestado por agresión y, durante su detención, se encontró en su coche una pistola que, según consta, fue robada en el estado de Nueva York”, se lee en el comunicado. “El individuo tiene una orden de arresto vigente por daños a la propiedad”.

Agentes de la Patrulla Fronteriza realizaban un operativo selectivo de control migratorio en Home Depot, que culminó con la detención de cinco inmigrantes indocumentados procedentes de México y Guatemala, según informó un portavoz no identificado.

En el video, se observa a varias personas enfrentándose a los agentes mientras intentaban huir con la menor, que ya se ha reunido con su familia.

“No era un ángel”, dice madre del hombre arrestado

Lindsay Toczylowski, cofundadora del Centro Legal de Defensores de Inmigrantes, confirmó que el hombre del video era el padre de la niña. Explicó que la firma se había puesto en contacto con la familia pensando que el padre estaría bajo custodia de inmigración, pero luego descubrieron que tanto él como su hija eran ciudadanos estadounidenses.

Toczylowski dijo que la familia recibió una llamada de las autoridades federales de inmigración y les dijeron que recogieran a la bebé en el edificio federal en el centro de Los Ángeles.

María Ávalos, la abuela, dijo que su hijo “no era un ángel”, pero que no creía que le tirara piedras a nadie, “especialmente con su hija en la parte de atrás”. Dijo que creía que la orden de arresto era por grafitis.

Avalos dijo que cuando fue a recoger a su nieta, una agente estaba con la niña, jugando con ella.

“La abrazamos, la mantuvimos cerca de nosotros y estaba bien, se quedó dormida”, dijo Avalos. “Solo estaba confundida”.

“Nadie sabía el nombre del hombre que se llevaron”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes.

“Nos negamos a disculparnos por hacer cumplir la ley”

El hombre, identificado como Dennis Quinonez, fue acusado de posesión ilegal de un arma de fuego y municiones por una persona previamente condenada por violencia doméstica, según una denuncia penal federal.

“Nos negamos a disculparnos por hacer cumplir la ley”, escribió el Departamento de Seguridad Nacional en X.

"No entiendo por qué les resulta tan difícil comprender esto a usted y a otros periodistas", declaró el fiscal federal Bill Essayli en respuesta a un reportaje de Los Angeles Times . "Cualquier persona que agreda o interfiera con agentes federales será arrestada y acusada de un delito federal".

Jorge-Mario Cabrera, del grupo de defensa Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles, calificó el incidente de “una locura”.

“Esto no debería estar sucediendo”, dijo. “Tenemos aquí a una abuela y a una madre afligidas y traumatizadas por lo que vieron y lo que experimentaron”.

mcc

