Agentes federales de inmigración detuvieron el martes en Cypress Park, Los Ángeles, a un hombre mientras su bebé iba sujeta al asiento trasero de su vehículo, según un video difundido en redes sociales. Tras subir dos agentes al coche —armas en mano—, se llevaron a la bebé ante las protestas de los presentes.

El hombre de 32 años que fue detenido durante el operativo en un Home Depot era ciudadano estadounidense, según un abogado de inmigración que habló con su familia.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró al medio Los Angeles Times el martes por la noche que el hombre supuestamente “salió de su vehículo blandiendo un martillo y arrojó piedras a los agentes del orden mientras llevaba una niña en el coche”.

“Fue arrestado por agresión y, durante su detención, se encontró en su coche una pistola que, según consta, fue robada en el estado de Nueva York”, se lee en el comunicado. “El individuo tiene una orden de arresto vigente por daños a la propiedad”.

Lee también ICE podría deportar a hombre que pasó 43 años en prisión antes de que anularan su condena

Agentes de la Patrulla Fronteriza realizaban un operativo selectivo de control migratorio en Home Depot, que culminó con la detención de cinco inmigrantes indocumentados procedentes de México y Guatemala, según informó un portavoz no identificado.

En el video, se observa a varias personas enfrentándose a los agentes mientras intentaban huir con la menor, que ya se ha reunido con su familia.

🇺🇸 | Un hombre sufre una convulsión después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaran arrebatarle un bebé de los brazos. Testigos aseguran que uno de los agentes lo tomó del cuello instantes antes de que se pusiera rígido y cayera al suelo. pic.twitter.com/S51bKNQ7I1 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 7, 2025

“No era un ángel”, dice madre del hombre arrestado

Lindsay Toczylowski, cofundadora del Centro Legal de Defensores de Inmigrantes, confirmó que el hombre del video era el padre de la niña. Explicó que la firma se había puesto en contacto con la familia pensando que el padre estaría bajo custodia de inmigración, pero luego descubrieron que tanto él como su hija eran ciudadanos estadounidenses.

Toczylowski dijo que la familia recibió una llamada de las autoridades federales de inmigración y les dijeron que recogieran a la bebé en el edificio federal en el centro de Los Ángeles.

María Ávalos, la abuela, dijo que su hijo “no era un ángel”, pero que no creía que le tirara piedras a nadie, “especialmente con su hija en la parte de atrás”. Dijo que creía que la orden de arresto era por grafitis.

Lee también Unos 175 mil estadounidenses se han postulado para ser agentes migratorios de ICE, según la Casa Blanca

Avalos dijo que cuando fue a recoger a su nieta, una agente estaba con la niña, jugando con ella.

“La abrazamos, la mantuvimos cerca de nosotros y estaba bien, se quedó dormida”, dijo Avalos. “Solo estaba confundida”.

“Nadie sabía el nombre del hombre que se llevaron”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes.

“Nos negamos a disculparnos por hacer cumplir la ley”

El hombre, identificado como Dennis Quinonez, fue acusado de posesión ilegal de un arma de fuego y municiones por una persona previamente condenada por violencia doméstica, según una denuncia penal federal.

“Nos negamos a disculparnos por hacer cumplir la ley”, escribió el Departamento de Seguridad Nacional en X.

"No entiendo por qué les resulta tan difícil comprender esto a usted y a otros periodistas", declaró el fiscal federal Bill Essayli en respuesta a un reportaje de Los Angeles Times . "Cualquier persona que agreda o interfiera con agentes federales será arrestada y acusada de un delito federal".

Lee también EU reporta el menor número de detenciones de migrantes en más de medio siglo

Jorge-Mario Cabrera, del grupo de defensa Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles, calificó el incidente de “una locura”.

“Esto no debería estar sucediendo”, dijo. “Tenemos aquí a una abuela y a una madre afligidas y traumatizadas por lo que vieron y lo que experimentaron”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc