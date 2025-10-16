Miami.- Unos 175 mil estadounidenses se han postulado para el reclutamiento masivo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), de los que han contratado a 5 mil, según un artículo que difundió este jueves la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La funcionaria compartió en sus redes sociales una nota del medio conservador Breitbart en la que Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), afirma que están "en camino" para cumplir la meta de tener 10 mil nuevos agentes de ICE en la Administración del presidente Donald Trump.

"Son 175 mil estadounidenses que se han postulado para unirse a ICE. ¡Asombroso! Es realmente alentador ver patriotas que no se dejan engañar por la charada de los medios, quieren aplicar el Estado de derecho y quieren proteger nuestra tierra", declaró McLaughlin al editor en jefe de Breitbart, Alex Marlow.

Gobierno de Trump va por 1 millón de deportaciones anuales

La subsecretaria recordó que existen los fondos gracias a la "gran y hermosa ley" que el presidente Trump firmó en julio y que, según especialistas, convertirá a ICE en la mayor agencia de seguridad de Estados Unidos, con un presupuesto estimado en 75 mil millones de dólares, superior al de casi todos los ejércitos del mundo.

El DHS expuso entonces que habría casi 30 mil millones de dólares para operativos, lo que permitirá contratar a 10 mil agentes de ICE que se sumarán a los 20 mil ya existentes y alcanzar un ritmo de 1 millón de deportaciones anuales.

McLaughlin confió en que "añadirán más patriotas" a ICE porque "es un trabajo muy gratificante" y hay "un bono de 50 mil dólares".

"Necesitamos subir estos números (de deportaciones), y estén seguros, el Congreso nos ha dado estos fondos", agregó la subsecretatria.

Campaña de reclutamiento nacional para ICE

Para incentivar las contrataciones, además de los bonos, el DHS eliminó en agosto los límites de edad para los agentes de ICE, que ahora solo necesitan ser mayores de 18 años, pues antes debían tener un mínimo de 21 años y un máximo de 37 ó 40, según la posición a la que postulaban.

El DHS lanzó en julio su campaña de reclutamiento nacional para ICE "Defend the Homeland" (defiende la patria), con anuncios que se han transmitido en plataformas de "" de música y televisión, según reportó la revista RollingStone.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos y de inmigrantes han denunciado un aumento en los casos de abuso por parte de ICE, incluyendo arrestos de personas que son ciudadanas estadounidenses, así como el uso excesivo de la fuerza durante detenciones de inmigrantes.

Según estos grupos, estas prácticas generan miedo en las comunidades y ponen en riesgo tanto la seguridad como los derechos civiles de quienes son sometidos a estos procedimientos, exigiendo una supervisión más estricta y protocolos que garanticen un trato justo y legal.

