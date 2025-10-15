Chicago. El principal juez del condado de Cook firmó una orden que prohíbe que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arreste personas en los tribunales. El condado de Cook incluye a Chicago, donde, en los últimos meses, se ha aplicado una serie de estrictas medidas contra la inmigración ilegal.

La detención de residentes fuera de los juzgados ha sido una táctica común de los agentes federales, quienes han estado apostados fuera de los juzgados del condado durante semanas, realizando arrestos y atrayendo multitudes de manifestantes.

La orden, que entró en vigor el miércoles, prohíbe el arresto por faltas civiles de cualquier “parte, testigo o posible testigo” mientras acude a realizar procedimientos judiciales. Incluye arrestos dentro de los juzgados y en estacionamientos, aceras circundantes y entradas.

“La administración imparcial de la justicia exige que los tribunales permanezcan abiertos y accesibles, y que los litigantes y testigos puedan presentarse sin temor a ser arrestados por cometer faltas del orden civil”, se afirma en la orden.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) defendió la práctica de realizar arrestos en los juzgados, diciendo que es de “sentido común”.

“No somos un reino medieval; no hay santuarios legales donde alguien pueda esconderse y evitar las consecuencias de violar la ley”, dijo el DHS el miércoles en un comunicado. “Ningún artículo de la Constitución prohíbe arrestar a un infractor donde se encuentre”.

