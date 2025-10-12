Pachuca.– Elementos de la Policía Estatal protagonizaron un zafarrancho con manifestantes que se habían apostado en la salida de la carretera México–Pachuca para exigir apoyo inmediato a las zonas afectadas por las lluvias.

Los inconformes, quienes portaban volantes y pancartas, señalaron la urgente necesidad de que los gobiernos federal y estatal atiendan a las comunidades donde los damnificados permanecen totalmente desprotegidos, sin alimentos, agua ni atención médica, y en algunos casos, con personas heridas.

Ante esta situación, a través de redes sociales se convocó a una manifestación realizada esta mañana; sin embargo, al lugar arribaron agentes policiacos que arremetieron contra los manifestantes.

Asimismo, se informó que algunos policías agredieron a personas que se encontraban dentro de un vehículo. De igual manera, algunos reporteros fueron golpeados por los agentes de seguridad.

afcl/LL