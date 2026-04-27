El Gabinete de Seguridad informó que tras la detención en Nayarit de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, se han registrado en la entidad seis vehículos incinerados y seis tiendas comerciales incendiadas, sin personas lesionadas ni fallecidas.

En un comunicado, el grupo institucional descartó que la captura de este lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) haya ocasionado bloqueos carreteros en el estado.

A través de la Secretaría de Marina (Semar), informó que existe coordinación de los tres órdenes de gobierno para mantener un despliegue operativo en Nayarit que permita atender cualquier riesgo.

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Además, el Gabinete de Seguridad señaló que es falsa la versión que circula en redes sociales sobre una presunta suspensión de actividades escolares en Nayarit.

“Se exhorta a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y a no difundir rumores que generen incertidumbre”, agregó.

En ese sentido, agradeció a las autoridades del Gobierno de Nayarit y del Gobierno de Jalisco por su colaboración.

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