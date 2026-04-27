Cae "El Jardinero", por quien EU ofrecía 5 mdd; había sonado como sucesor de "El Mencho"

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informó sobre la detención de en Nayarit Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.

En la operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina, a través de sus Fuerzas Especiales, lograron la captura de quien sonaba como uno de los sucesores de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes .

El secretario de Seguridad indicó que "El Jardinero" cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de Estados Unidos, con fines de extradición.

Por su captura, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares.

¿Quién es "El Jardinero", discípulo de "El Mencho"?

Nacido en Huetamo, Flores Silva se desempeñó como jefe de seguridad del abatido líder del , Nemesio Oseguera “El Mencho”, en donde después se hizo cargo del estado de como responsable de la producción y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos.

Según autoridades mexicanas, “El Jardinero” se mueve entre los estados de Jalisco y Nayarit, con el manejo de narcolaboratorios para la producción de metanfetaminas.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) advierte que a Flores Silva también se le identifica con los alias de “Comandante”, “Gabriel Raigosa Plascencia”, “El Bravo 2”, “Audi” o “Mata Jefes”.

En su portal, la agencia estadounidense señala que se le busca por delitos federales como conspiración para distribuir cocaína o heroína para su importación a Estados Unidos.

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