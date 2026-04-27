Cae "El Jardinero", por quien EU ofrecía 5 mdd; había sonado como sucesor de "El Mencho"

Omar García Harfuch informó sobre la detención de en Nayarit Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.

En la operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina, a través de sus Fuerzas Especiales, lograron la captura de quien sonaba como uno de los sucesores de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho".

El secretario de Seguridad indicó que "El Jardinero" cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de Estados Unidos, con fines de extradición.

Por su captura, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares.

¿Quién es "El Jardinero", discípulo de "El Mencho"?

Nacido en Huetamo, Flores Silva se desempeñó como jefe de seguridad del abatido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera “El Mencho”, en donde después se hizo cargo del estado de Nayarit como responsable de la producción y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos.

Según autoridades mexicanas, “El Jardinero” se mueve entre los estados de Jalisco y Nayarit, con el manejo de narcolaboratorios para la producción de metanfetaminas.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) advierte que a Flores Silva también se le identifica con los alias de “Comandante”, “Gabriel Raigosa Plascencia”, “El Bravo 2”, “Audi” o “Mata Jefes”.

En su portal, la agencia estadounidense señala que se le busca por delitos federales como conspiración para distribuir cocaína o heroína para su importación a Estados Unidos.

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