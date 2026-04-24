El secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió con el activista Julián Lebarón, con el fin de abordar las amenazas contra él y su familia, y la situación de seguridad de otras víctimas en Chihuahua.

A través de su cuenta de X, agradeció a dicho funcionario público. "Quiero agradecer la atención y disposición. Fue una conversación abierta, con respeto y seriedad que el tema requiere", expresó.

El activista agregó que quien encabece la administración chihuahuense debe construir una relación de colaboración, coordinación y respeto con la federación.

El día de hoy me reuní con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.



Platicamos sobre las amenazas que he recibido en Chihuahua, tanto hacia mi persona como hacia mi familia, y también sobre la situación de seguridad que viven muchas familias en el… pic.twitter.com/Gn2VQsTeug — Julian LeBaron (@julianlebaron) April 24, 2026

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"En temas como la seguridad no caben las disputas ni los intereses partidistas, porque lo que está en juego es la tranquilidad de las familias", declaró.

Al final, dijo que confía en la palabra del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y que lo que se habló "se traduzca en acciones concretas, tanto en mi caso como en el de todas las familias que viven esta realidad todos los días".

Amenazas contra LeBarón

A finales de marzo, el activista denunció amenazas telefónicas en contra suya y de sus familiares. En un mensaje de WhatsApp, se le pide bajarse de la candidatura a la gubernatura de Chihuahua o lo matarian.

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Con relación a su familia, piden irse de las poblaciones de El Alamillo y Gómez Farías en un plazo de 24 horas. "Si no te vamos a matar, ni tus guardaespaldas de la Guardia Nacional te van a salvar. (...). Si le dices a alguien del mensaje nos vamos a ir contra tus hijos".

Debido a lo anterior, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua y solicitó la intervención de García Harfuch. Añadió que no abandonaría su aspiración política.

En nuestra familia tenemos un acuerdo: cualquier amenaza hacerla pública y jamás pagar rescate ante un secuestro.



Presentamos una denuncia por amenazas realizada a mi padre, a mis hermanos y a mi persona; de las cuales anexo los pantallazos y la denuncia presentada.



No es un… pic.twitter.com/d1xWFCg8sx — Julian LeBaron (@julianlebaron) March 26, 2026

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