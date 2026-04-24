Más Información
Maru Campos anuncia creación de unidad para investigar caso de agentes de la CIA; descarta dar declaraciones durante proceso
Familia de Edith Guadalupe confía en investigación de la Fiscalía y culpabilidad de Juan Jesús; "existen pruebas contundentes", señalan
Falla en escaleras eléctricas provoca caída de usuarios en estación Miguel Ángel de Quevedo; hay al menos 11 lesionados
Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, critica el uso de celulares en conciertos en la CCXP México 2026
El secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió con el activista Julián Lebarón, con el fin de abordar las amenazas contra él y su familia, y la situación de seguridad de otras víctimas en Chihuahua.
A través de su cuenta de X, agradeció a dicho funcionario público. "Quiero agradecer la atención y disposición. Fue una conversación abierta, con respeto y seriedad que el tema requiere", expresó.
El activista agregó que quien encabece la administración chihuahuense debe construir una relación de colaboración, coordinación y respeto con la federación.
Lee también Maru Campos reconoce llamado de Claudia Sheinbaum a trabajar juntos por la seguridad de las familias; agradece apertura y disposición de García Harfuch
"En temas como la seguridad no caben las disputas ni los intereses partidistas, porque lo que está en juego es la tranquilidad de las familias", declaró.
Al final, dijo que confía en la palabra del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y que lo que se habló "se traduzca en acciones concretas, tanto en mi caso como en el de todas las familias que viven esta realidad todos los días".
Amenazas contra LeBarón
A finales de marzo, el activista denunció amenazas telefónicas en contra suya y de sus familiares. En un mensaje de WhatsApp, se le pide bajarse de la candidatura a la gubernatura de Chihuahua o lo matarian.
Lee también Gobernación y CNDH dan seguimiento a víctimas de la Guerra Sucia; "cada expediente representa una vida", señalan
Con relación a su familia, piden irse de las poblaciones de El Alamillo y Gómez Farías en un plazo de 24 horas. "Si no te vamos a matar, ni tus guardaespaldas de la Guardia Nacional te van a salvar. (...). Si le dices a alguien del mensaje nos vamos a ir contra tus hijos".
Debido a lo anterior, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua y solicitó la intervención de García Harfuch. Añadió que no abandonaría su aspiración política.
"La ley es para todos", dice la Marina tras captura de contralmirante Fernando Farías; hace un llamado a honrar el uniforme
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
dft
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]