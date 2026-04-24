Más Información

Maru Campos anuncia creación de unidad para investigar caso de agentes de la CIA; descarta dar declaraciones durante proceso

Maru Campos anuncia creación de unidad para investigar caso de agentes de la CIA; descarta dar declaraciones durante proceso

Familia de Edith Guadalupe confía en investigación de la Fiscalía y culpabilidad de Juan Jesús; "existen pruebas contundentes", señalan

Familia de Edith Guadalupe confía en investigación de la Fiscalía y culpabilidad de Juan Jesús; "existen pruebas contundentes", señalan

Sheinbaum supervisa obras del Tren México-Pachuca; "le vamos a ganar a AMLO en kilómetros", dice

Sheinbaum supervisa obras del Tren México-Pachuca; "le vamos a ganar a AMLO en kilómetros", dice

Falla en escaleras eléctricas provoca caída de usuarios en estación Miguel Ángel de Quevedo; hay al menos 11 lesionados

Falla en escaleras eléctricas provoca caída de usuarios en estación Miguel Ángel de Quevedo; hay al menos 11 lesionados

Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, critica el uso de celulares en conciertos en la CCXP México 2026

Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, critica el uso de celulares en conciertos en la CCXP México 2026

Comparece ante juez contralmirante Fernando Farías, detenido por huachicol fiscal; solicitará asilo político a Argentina, afirma abogado

Comparece ante juez contralmirante Fernando Farías, detenido por huachicol fiscal; solicitará asilo político a Argentina, afirma abogado

El secretario de seguridad y protección ciudadana, , se reunió con el activista , con el fin de abordar las amenazas contra él y su familia, y la situación de seguridad de otras víctimas en Chihuahua.

A través de su cuenta de X, agradeció a dicho funcionario público. "Quiero agradecer la atención y disposición. Fue una conversación abierta, con respeto y seriedad que el tema requiere", expresó.

El activista agregó que quien encabece la administración chihuahuense debe construir una relación de colaboración, coordinación y respeto con la federación.

Lee también

"En temas como la seguridad no caben las disputas ni los intereses partidistas, porque lo que está en juego es la tranquilidad de las familias", declaró.

Al final, dijo que confía en la palabra del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y que lo que se habló "se traduzca en acciones concretas, tanto en mi caso como en el de todas las familias que viven esta realidad todos los días".

Amenazas contra LeBarón

A finales de marzo, el activista denunció amenazas telefónicas en contra suya y de sus familiares. En un mensaje de WhatsApp, se le pide bajarse de la candidatura a la gubernatura de Chihuahua o lo matarian.

Lee también

Con relación a su familia, piden irse de las poblaciones de El Alamillo y Gómez Farías en un plazo de 24 horas. "Si no te vamos a matar, ni tus guardaespaldas de la Guardia Nacional te van a salvar. (...). Si le dices a alguien del mensaje nos vamos a ir contra tus hijos".

Debido a lo anterior, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua y solicitó la intervención de García Harfuch. Añadió que no abandonaría su aspiración política.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]