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Chihuahua. - Por medio de sus redes sociales, en activista Julián LeBarón, denunció una serie de en contra de él y de su familia.

En una captura de pantalla se puede observar cómo le piden a un integrante de la familia LeBarón la salida de la zona de Alamillo y de Gómez Farías, además de pedir también, Julián LeBarón para ser candidato a gobernador de Chihuahua.

“En nuestra familia tenemos un acuerdo: cualquier amenaza hacerla pública y jamás pagar rescate ante un secuestro. Presentamos una denuncia por amenazas realizada a mi padre, a mis hermanos y a mi persona; de las cuales anexo los pantallazos y la denuncia presentada”, expresó en su cuenta de X el activista de Chihuahua.

Julián LeBarón denuncia amenazas en su contra y de su familia; piden bajar sus aspiraciones de candidato a gobernador de Chihuahua. Foto: Especial.
Julián LeBarón denuncia amenazas en su contra y de su familia; piden bajar sus aspiraciones de candidato a gobernador de Chihuahua. Foto: Especial.

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Según señaló, no se trata de un hecho aislado, sino del reflejo de lo que viven miles de familias en Chihuahua todos los días.

“Miedo, silencio y un sistema que no protege. Aquí el mensaje es claro: quieren que nos callemos y que no incomodemos. Pero se equivocan. No me voy a bajar. No me voy a rajar. Porque esto ya no se trata solo de mí, ni de mi familia. Se trata de todos los chihuahuenses que han sido , extorsionados o silenciados, y que han tenido que aprender a vivir con miedo. No es normal. No es aceptable Y no podemos seguir permitiéndolo”, afirmó en el mensaje.

En el mismo mensaje, hizo un llamado directo al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, para atender el tema.

Hasta el momento las autoridades en Chihuahua no han brindado una postura respecto a este hecho.

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dmrr/cr

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