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Tuxtla Gutiérrez.- Carlos “N” fue sentenciado a 130 años de prisión por el cometido en agravio de una persona de identidad reservada.

La Fiscalía General del Estado informó que el hecho delictivo fue cometido el 14 de julio de 2024 en las inmediaciones de la carretera Tapachula-Talismán, en la región Soconusco de Chiapas.

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El Juez Unitario de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tapachula dictó la sentencia de más de un siglo de prisión y le impuso además el pago de 16 mil días multa.

La Fiscalía General refrendó su compromiso de continuar garantizando la seguridad y la paz de Chiapas con políticas de "Cero Impunidad".

“El compromiso de la autoridad ministerial es el combate a la delincuencia y la aplicación de la ley”, destacó .

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afcl/LL

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