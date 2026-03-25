Reynosa, Tamaulipas. - Cuatro personas fueron vinculados a proceso por un Juez de Control por el delito de secuestro express en Reynosa, Tamaulipas.

Con base en los datos de prueba presentados por el Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECSE) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, se procesa a Rubio David “G”, Ángela “O”, Laura Elena “M” y Ezequiel “S”, por su probable responsabilidad en el delito antes mencionado.

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Los hechos que se les imputan ocurrieron el pasado 5 de marzo de 2026, en esta ciudad, donde a las personas que se desempeñaban como elementos de una corporación de seguridad, habrían participado en la comisión del delito referido.

La autoridad judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso, además de fijar un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Con esta resolución, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reiteró que no habrá impunidad para quienes atenten contra la libertad y el patrimonio de las y los tamaulipecos.

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