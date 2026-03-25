Culiacán, Sin a 25 de marzo. - En la entrega de las primeras cuarenta viviendas del Programa Nacional del Bienestar que contempla construir 56 espacios habitacionales en Sinaloa, en un lapso de dos años, el gobernador, Rubén Rocha Moya dijo que estas acciones van dirigidas a la capa social más desprotegida.

Acompañado de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel y del director de Infonavit, Octavio Romero Oropeza visitaron el fraccionamiento Nuevo Horizonte, de la ciudad de Los Mochis, donde fueron asignados los 43 primeros espacios habitacionales, de los 342 que están en edificación.

Entregan primeras 40 viviendas del Bienestar en Sinaloa; administración de Rubén Rocha ha entregado más de 30 mil títulos de propiedad. Foto: Especial.

El mandatario estatal explicó que este programa presidencial está dirigido a los trabajadores que tienen un ingreso de uno a dos salarios mínimos y para personas no derechohabientes de Infonavit o de Fovissste, que se auto emplean de manera individual sin ningún patrón.

Durante el evento oficial Rocha Moya, dio a conocer que durante su administración se han entregado más de treinta mil títulos de propiedad y escrituras de viviendas, lo que da certeza jurídica del patrimonio de las familias, cuyos trámites han sido gratuitos.

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Entregan primeras 40 viviendas del Bienestar en Sinaloa; administración de Rubén Rocha ha entregado más de 30 mil títulos de propiedad. Foto: Especial.

En su intervención, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Vega Rangel anunció que el programa nacional de Vivienda del Bienestar contempla la construcción de un total de un millón 800 mil casas en el país.

Citó que, de este universo de edificaciones de espacios habitacionales, en Sinaloa, en forma inicial se tenían contempladas construir 29 mil viviendas, pero con las gestiones y la coordinación con el gobernador, el número de construcción aumentó a 56 mil casas, en un periodo de dos años

Entregan primeras 40 viviendas del Bienestar en Sinaloa; administración de Rubén Rocha ha entregado más de 30 mil títulos de propiedad. Foto: Especial.

Sobre el diseño de estas viviendas que reciben los beneficiados, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza explicó que estas cuentan con una superficie de construcción de 60 metros cuadrados, constan de dos recamaras, sala comedor, baño y cuarto de servicio, con un costo de un millón 200 mil pesos.

Pero, aclaró que, mediante este programa federal, estas viviendas pueden ser adquiridas a la mitad de su precio, en 630 mil pesos, con un crédito a mensualidades cómodas que superen el 30 por ciento del ingreso de un trabajador,

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