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Juchitán, Oax. – Al cierre del tercer mes de la temporada de corte y exportación del y Tommy en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), halló otros 16 huertos con frutos larvados.

Con estos hallazgos, ubicados principalmente en los municipios de Zanatepec, Ixhuatán y , suman en total 58 huertos, incluyendo los de Tapanatepec y Chahuites, que SENASICA prohibió que exporten al mercado norteamericano.

Del 13 al 23 de marzo, hubo un periodo de cuatro días de protestas de los productores de mango de Ixhuatán y de Zanatepec que impidió el corte del fruto y su movilización hacia las empacadoras y eso favoreció a que se descubriesen menos lotes larvados.

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Sin embargo, la preocupación de los mangueros se basa en la tendencia al alza de las parcelas para la exportación, similar al proceso que se vivió en la temporada 2023 que cerró con 158 huertos larvados y apenas van a media temporada.

La preocupación de los productores istmeños crece además porque en la vecina entidad de Chiapas, el SENASICA ha impedido la exportación del mango porque hasta el 23 de este mes contabilizaba 75 huertos larvados.

Ambas entidades comparten frontera y la mosca de la fruta, presente en toda la zona, sigue siendo una amenaza debido a que entre algunos técnicos Profesionales Fitosanitarios Autorizados (PFA), según los propios mangueros, hacen negocios con las tarjetas de exportación.

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dmrr/cr

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