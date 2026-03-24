Juchitán. – Padres de familia de la escuela primaria “20 de noviembre de 1910”, pidieron la destitución de la directora de ese plantel, acusándola de confrontar a los alumnos en una ceremonia pública, por una presunta amenaza de muerte inscrita en un baño del plantel.

La vicepresidenta de los padres de familia, Karina Oropeza, explicó que ayer lunes 23 de marzo, durante el evento cívico de honores a la bandera, la directora del plantel “perdió el control de sus emociones” al responsabilizar a los alumnos de esa amenaza de muerte.

Por la mañana de este martes 24 de marzo, los padres de familia se presentaron al plantel para conocer qué había ocurrido y las razones de la directora Martha Elena Jiménez de involucrar a los alumnos en la referida amenaza de muerte, pero no se les permitió el paso.

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La profesora Martha Elena Jiménez se retiró de la escuela ayer mismo al término del evento cívico de honores a la bandera y hoy no se presentó, explicaron los docentes a los padres de familia que se arremolinaron a la entrada del edificio escolar.

Solamente se permitió el paso de los directivos del comité de padres de familia, Mayra Daniela Caballero y Karina Oropeza, quien leyó un escrito enviado al representante del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), de Matías Romero, Miguel Ramírez.

En dicho escrito, el comité de padres de familia pidió la destitución de la directora de la escuela primaria “20 de noviembre de 1910”, por su pretensión de responsabilizar a los alumnos de la amenaza de muerte escrita en la pared de uno de los baños de la institución educativa.

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