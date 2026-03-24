Zacatecas.- Tras viralizarse en las redes sociales un video en el que aparecen consumiendo bebidas embriagantes un grupo de uniformados de la Policía Vial de Zacatecas, entre ellos, Oswaldo Caldera, el jefe policiaco, y ante la ola de indignación de la ciudadanía, las autoridades estatales han informado que se iniciará una investigación contra los elementos para determinar las sanciones.

Este video ha generado polémica y reclamos de la población zacatecana quienes exigen sanciones severas, ya que son las autoridades que se encargan de vigilar y aplicar el reglamento en los operativos del alcoholímetro y mantener el orden de la vía pública.

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De acuerdo al video, en las imágenes se ve al director de la corporación que está con un grupo de elementos, quienes comparten y toman directamente de una botella de vino, todos portan sus uniformes y están conviviendo afuera de las patrullas y dentro de las instalaciones de la corporación.

Tras estos hechos, la propia Dirección de Policía Vial Preventiva emitió un comunicado que al tratar de aclarar el hecho, confirma la autenticidad del video, ya que se precisa que esas imágenes no son recientes, sino que corresponden al día 11 de diciembre del año pasado.

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Los cuestionamientos se han profundizado contra las autoridades y la corporación, ya que en el comunicado se intenta justificar la acción de los policías, al argumentar que esos hechos ocurrieron dentro de “una celebración de carácter significativo para la corporación, como lo es, la festividad del Día de la Virgen de Guadalupe” y que “con motivo de esta conmemoración, los elementos de la institución organizaron un convivio de confraternidad al interior de las instalaciones”.

Incluso, señala que “el brindis registrado en el video se llevó a cabo en momento en que los elementos ya habían concluido su jornada de servicio y se disponían a retirarse a sus hogares para continuar con los festejos de carácter personal” y se enfatiza que “en ningún momento los elementos en cuestión se encontraban en funciones activas ni en turno de guardia al momento de los hechos”.

Sin embargo, en la postura oficial gubernamental se admite que “las imágenes difundidas generan una percepción negativa a la ciudadanía y son incompatibles con los valores que rigen a la corporación: la disciplina, la integridad, la responsabilidad y el compromiso con el servicio público.”

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Por tanto, es cuando se informa que la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección de Policía de Seguridad Vial aplicarán acciones contra los elementos involucrados, a quienes se les iniciarán los procedimientos disciplinarios internos conforme al reglamento de la corporación.

También se informa que “reforzarán los protocolos de conducta institucional, tanto dentro y fuera las instancias para prevenir situaciones similares”, además de implementar acciones de sensibilización orientadas a la cultura de integridad y profesionalismo entre los elementos.

Fotos: Redes sociales

Por su parte, Ernesto González Romo, secretario de la Función Pública de Zacatecas, también informó que se ha iniciado una investigación sobre el video para poder emitir las sanciones correspondientes y que mantendrán comunicación con las autoridades de la Policía Vial y la Secretaría de Seguridad Pública para que mientras al interior de la corporación se impongan los controles disciplinario, mientras la secretaría a su cargo aplica lo correspondiente por la vía administrativa.

Cabe mencionar que este hecho aparte de la indignación ciudadana, también ha generado una ola de memes en donde se mofan de los policías de tránsito y vialidad en los que destacan imágenes de los uniformados con una botella de vino y acompañados de la imagen de la Virgen de Guadalupe.

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