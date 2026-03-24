La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó la detención del director de la policía municipal de Matehuala, Jorge N., por presunta posesión de sustancias prohibidas, en el marco del operativo de fuerzas de seguridad el día de ayer en la búsqueda de los siete electricistas desaparecidos en la zona.

Aunque versiones en redes señalan que el funcionario estuvo vinculado al secuestro de los siete jóvenes originarios de Cárdenas, en el comunicado emitido por la SSPC no se menciona está situación y simplemente se habla del tema de haberlo sorprendido con estupefacientes.

Se detalló que al funcionario se le aseguraron 52 bolsas de marihuana con un peso aproximado de 334 gramos, tres bolsas de “cristal” con un peso de 30 gramos, además de un vehículo oficial Nissan Versa.

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Cabe destacar que hace apenas un par de años en un operativo sorpresa por parte de la Guardia Civil Estatal (GCE) ingresaron a la comandancia municipal de Matehuala y detuvieron al entonces director por presuntos vínculos con grupos de la delincuencia, poco después fue que Jorge N. fue designado como el nuevo titular de la corporación.

Asimismo, cabe hacer mención en julio del 2023 también el exedil Iván Estrada fue detenido tras ser vinculado presuntamente con la delincuencia organizada luego de que se filtró un audio en el que el entonces alcalde se ponía a las órdenes de un cártel criminal.

Asimismo, se investigó a las fuerzas municipales por el secuestro masivo de migrantes en ese mismo año.

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