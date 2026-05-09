La Secretaría de Marina (Semar) informó que en aguas del Océano Pacífico, frente a las costas del estado de Guerrero, aseguró una embarcación menor que contenía 26 bultos de presunta cocaína, por lo que fueron detenidas dos personas de nacionalidad extranjera, aunque no detalló a que país pertenecen.

Por medio de un comunicado, la Semar dio a conocer que las acciones derivan de labores de inteligencia e investigación que permitieron a su personal dar seguimiento marítimo a la embarcación desde 361 millas náuticas (668 kilómetros) al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, hasta que llegaron al lugar ubicado en las costas de Arroyo Seco, municipio de Petatlán.

La embarcación asegurada tenía tres motores fuera de borda que también fueron decomisados y junto a las personas detenidas, fueron puestos a disposición de las autoridades en la Octava Región Naval ubicada en Acapulco, Guerrero, donde se prevé que se abra una carpeta de investigación para determinar su situación legal de cada persona.

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En un video compartido por el Gabinete de Seguridad, se observa a los elementos en las costas de Guerrero junto a la embarcación asegurada. Algunos de ellos transportan y cargan los bultos de presunta droga a un helicóptero de la dependencia.

En el comunicado, la Semar agregó que dichas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Marina a través de la Armada de México, esto, en busca de frenar las actividades ilícitas en aguas nacionales y debilitar a los grupos delictivos en la región.

Finalmente, explicó que este aseguramiento se suma a otros tres realizados consecutivamente en una semana y que responde al despliegue de unidades aéreas y terrestres para evitar el trasiego de droga.

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Apenas el pasado 6 de mayo, la Semar informó que en tres acciones diferentes se aseguraron 63 bultos de cocaína en el Océano Pacífico.

En tanto, el 3 de mayo la dependencia aseguró más de dos toneladas de presunta droga a 103 millas náuticas de la Décima Región Naval con sede en Salina Cruz, Oaxaca.

En una operación marítima frente a costas de Guerrero, personal de @SEMAR_mx aseguró una embarcación menor con 26 bultos de cocaína y detuvo a dos personas extranjeras.



Con esta acción suman 89 bultos asegurados en cuatro operaciones marítimas consecutivas en una semana, lo que… pic.twitter.com/nb9wqtxqrB — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 9, 2026

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