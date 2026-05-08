Chilpancingo, Guerrero.- Al encabezar un evento con integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la gobernadora Evelyn Salgado Pineda afirmó que la educación representa una de las principales herramientas para impulsar el desarrollo y el bienestar social de Guerrero.

“Avanzar en la educación es avanzar con el desarrollo y con el bienestar de Guerrero”, aseguró. Además, reconoció la labor de las y los docentes, aseverando que su legado no solo se refleja en las aulas, sino en las vidas que transforman y en las generaciones que inspiran.

“El legado de un maestro y una maestra no se mide únicamente en las aulas, sino en las vidas que logra transformar, en las generaciones que inspira y en las y los estudiantes que descubren en la educación la fuerza para salir adelante y construir un mejor destino para Guerrero”, dijo.

En su mensaje, se refirió al legado histórico de figuras magisteriales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y Othón Salazar. Foto: Especial

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Durante el diálogo con miembros del magisterio guerrerense y la dirigencia sindical de la Sección 14, la gobernadora aprovechó para exaltar el legado histórico de figuras magisteriales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y Othón Salazar, quienes, dijo, “entendieron a la educación como una herramienta para abrir conciencias, dignificar comunidades y ampliar los caminos de justicia y bienestar para quienes más lo necesitan”.

En la reunión también se analizaron los avances de los compromisos que se establecieron entre el gobierno estatal y el magisterio. Reiteraron fortalecer la relación construida desde el inicio de su administración, basada en el respeto, la apertura y el reconocimiento permanente a la labor docente.

Asimismo, adelantó que el próximo 15 de mayo encabezará la celebración del Día de la Maestra y el Maestro en reconocimiento a quienes han dedicado su vida a la enseñanza.

La mandataria les entregó automóviles y electrodomésticos sorteados entre docentes activos y jubilados. Foto: Especial

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“Hemos acompañado cada una de sus gestiones ante el Gobierno de México, atendiendo sus planteamientos con responsabilidad y siempre con la convicción de que avanzar con la educación es avanzar con el desarrollo y el bienestar de Guerrero”, agregó.

La mandataria hizo entrega de automóviles y electrodomésticos que fueron sorteados entre docentes activos y jubilados, así como reconocimiento a su trayectoria y a su dedicación en la formación de generaciones.

Al evento asistió el secretario general de la Sección 14 del SNTE, Silvano Palacios Salgado, quien destacó el respaldo a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en la ruta del respeto institucional. También acudieron, el titular de la SEG, Ricardo Castillo Peña; el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros; y Cornelio González Ramos, secretario de Jubilados y Pensionados del SNTE en Guerrero.

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