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Chilpancingo, Guerrero.- Al encabezar un evento con integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (), la gobernadora afirmó que la educación representa una de las principales herramientas para impulsar el desarrollo y el bienestar social de .

“Avanzar en la educación es avanzar con el desarrollo y con el bienestar de Guerrero”, aseguró. Además, reconoció la labor de las y los docentes, aseverando que su legado no solo se refleja en las aulas, sino en las vidas que transforman y en las generaciones que inspiran.

“El legado de un maestro y una maestra no se mide únicamente en las aulas, sino en las vidas que logra transformar, en las generaciones que inspira y en las y los estudiantes que descubren en la educación la fuerza para salir adelante y construir un mejor destino para Guerrero”, dijo.

En su mensaje, se refirió al legado histórico de figuras magisteriales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y Othón Salazar. Foto: Especial
En su mensaje, se refirió al legado histórico de figuras magisteriales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y Othón Salazar. Foto: Especial

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Durante el diálogo con miembros del magisterio guerrerense y la dirigencia sindical de la Sección 14, la gobernadora aprovechó para exaltar el legado histórico de figuras magisteriales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y Othón Salazar, quienes, dijo, “entendieron a la educación como una herramienta para abrir conciencias, dignificar comunidades y ampliar los caminos de justicia y bienestar para quienes más lo necesitan”.

En la reunión también se analizaron los avances de los compromisos que se establecieron entre el gobierno estatal y el magisterio. Reiteraron fortalecer la relación construida desde el inicio de su administración, basada en el respeto, la apertura y el reconocimiento permanente a la labor docente.

Asimismo, adelantó que el próximo 15 de mayo encabezará la celebración del Día de la Maestra y el Maestro en reconocimiento a quienes han dedicado su vida a la enseñanza.

La mandataria les entregó automóviles y electrodomésticos sorteados entre docentes activos y jubilados. Foto: Especial
La mandataria les entregó automóviles y electrodomésticos sorteados entre docentes activos y jubilados. Foto: Especial

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“Hemos acompañado cada una de sus gestiones ante el Gobierno de México, atendiendo sus planteamientos con responsabilidad y siempre con la convicción de que avanzar con la educación es avanzar con el desarrollo y el bienestar de Guerrero”, agregó.

La mandataria hizo entrega de automóviles y electrodomésticos que fueron sorteados entre docentes activos y jubilados, así como reconocimiento a su trayectoria y a su dedicación en la formación de generaciones.

Al evento asistió el secretario general de la Sección 14 del SNTE, Silvano Palacios Salgado, quien destacó el respaldo a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en la ruta del respeto institucional. También acudieron, el titular de la SEG, Ricardo Castillo Peña; el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros; y Cornelio González Ramos, secretario de Jubilados y Pensionados del SNTE en Guerrero.

vr/cr

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