Un grupo de 30 monos aulladores fueron liberados dentro del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, ubicada en la región sur de Veracruz.

Diversas instituciones y organizaciones efectuaron las maniobras de liberación con la finalidad de realizar una repoblación de comunidades de esta especie en peligro de extinción en los ecosistemas recuperados de dicha área natural.

Los monos aulladores tendrán su nuevo hogar en un ecosistema de selva alta perennifolia de zonas recuperadas del Área Natural.

Los ejemplares provenientes de Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre del Tucán Quetzal, fueron rehabilitados, y forman parte de una población que gradualmente se irá liberando para su integración en el hábitat.

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Los primates fueron liberados dentro del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas. (Foto: especial)

Con esta acción se busca recuperar las comunidades locales de monos aulladores, las cuales han sido gravemente afectadas por la fragmentación de los ecosistemas en los que habitan y la extracción ilegal.

La reintroducción de los ejemplares es resultado del trabajo realizado por lo menos durante los pasados cinco años en las comunidades locales, quienes han manifestado un enorme interés y compromiso por resguardar estos primates.

En estos trabajos participaron la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), expertos en estudios interdisciplinarios de Primatología del Instituto de Ecología (Inecol).

Así como personal del Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre Tucán Quetzal, autoridades ejidales del municipio de San Andrés Tuxtla.

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