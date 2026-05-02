Tres perros que se encontraban en condiciones de omisión de cuidados en un domicilio de la ciudad de Veracruz, fueron rescatados por autoridades locales.

Fue personal de la Dirección de Salud y Protección Animal del municipio de Veracruz quien realizó una diligencia en la colonia Zaragoza.

El operativo de rescate contó con apoyo de la Policía Municipal y Bomberos.

Fue personal de la Dirección de Salud y Protección Animal del municipio de Veracruz quien realizó una diligencia. | Foto: Especial.

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Y es que un reporte ciudadano había señalado que tres canes se encontraban en condiciones de abandono, por lo que era necesaria la intervención de autoridades.

El personal municipal confirmó las condiciones inadecuadas en las que se encontraban los animales y procedió conforme a la normatividad.

El personal municipal confirmó las condiciones inadecuadas en las que se encontraban los animales. | Foto: Especial.

Los ejemplares fueron trasladados al Centro de Salud Animal II, donde actualmente reciben valoración médica, alimentación y resguardo, bajo seguimiento puntual para su recuperación.

De acuerdo con un informe oficial, se notificó a la propietaria un citatorio para que comparezca ante la autoridad correspondiente.

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JACL/cr