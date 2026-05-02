Más Información
Enrique Inzunza busca ser testigo cooperante en EU; sus abogados se acercan al Departamento de Justicia
Enrique Inzunza rechaza pedir licencia en el Senado; dice que acudirá con las autoridades si se lo solicitan
¿Rubén Rocha sigue teniendo fuero tras pedir licencia?; Arturo Zaldívar explica si exgobernador de Sinaloa puede ser detenido
EU retira visa a miembros de Junta Directiva de La Nación Costa Rica; "ninguno ha recibido explicación oficial", dicen
¿Quién es Yeraldine Bonilla?; Rubén Rocha la llamó "meserita", ahora es gobernadora interina de Sinaloa
Tres perros que se encontraban en condiciones de omisión de cuidados en un domicilio de la ciudad de Veracruz, fueron rescatados por autoridades locales.
Fue personal de la Dirección de Salud y Protección Animal del municipio de Veracruz quien realizó una diligencia en la colonia Zaragoza.
El operativo de rescate contó con apoyo de la Policía Municipal y Bomberos.
Lee también Marina realiza simulacro de toma de rehenes y riesgo de carga radiológica en Veracruz; buscan fortalecer la capacidad de respuesta
Y es que un reporte ciudadano había señalado que tres canes se encontraban en condiciones de abandono, por lo que era necesaria la intervención de autoridades.
El personal municipal confirmó las condiciones inadecuadas en las que se encontraban los animales y procedió conforme a la normatividad.
Los ejemplares fueron trasladados al Centro de Salud Animal II, donde actualmente reciben valoración médica, alimentación y resguardo, bajo seguimiento puntual para su recuperación.
De acuerdo con un informe oficial, se notificó a la propietaria un citatorio para que comparezca ante la autoridad correspondiente.
Concierto de Morat para celebrar inauguración de Puente Vehicular en Cancún, será sobre Laguna Nichupté; ambientalistas protestan
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
JACL/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]