Cancún, Q. Roo.- Cuando autoridades locales anunciaron que para celebrar la inauguración del Puente Vehicular Nichupté en Cancún, se ofrecería un concierto gratuito con el grupo Morat, nadie pensó que el evento sería sobre el propio Sistema Lagunar que cruza esa nueva vialidad.

El tema generó de inmediato la movilización de grupos ambientalistas, azorados por la iniciativa que, aseguran, perturbará a la fauna marina y podría ser el principio de espectáculos masivos sucesivos, en detrimento del cuerpo de agua.

El puente de 8.8. kilómetros de longitud, que conectará a la ciudad de Cancún con la zona hotelera, atrevesando el Sistema Lagunar Nichupté, será inaugurado esta tarde por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

El concierto se realizará este domingo 3 de mayo, después de la carrera deportiva programada para la tarde.

Grupo ecologista advierte "sin sentido" en la protección del hábitad

El Grupo Ecologista del Mayab (GEMA) hizo eco de la preocupación de otras organizaciones y de varios y varias ciudadanos ante el anuncio de que el concierto será sobre el Sistema Lagunar que, advierte, ha recibido “extremas agresiones desde hace 56 años, con el nacimiento de Cancún”.

“El concierto gratuito, abierto al público, sin registro, sin límite de aforo, con lanchas y personas de a pie, sin considerar el impacto que puede tener la extrema iluminación y el ruido con equipo profesional en una zona que debe buscar la preservación del hábitat de especies en riesgo para lo cual fue creada la ANP es un sin sentido.

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El puente será inaugurado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. | Foto: Adriana Varillas.

Denuncia ante Profepa; acusan inviabilidad legal del espectáculo

“Cuidar los manglares y el Sistema Lagunar Nichupté, incluye proteger otros ecosistemas de manera indirecta (…) Nos preguntamos ¿por qué hacer un concierto masivo en el agua incumpliendo la ley? No vivimos del turismo, vivimos de la naturaleza en equilibrio. No más conciertos en el agua de la laguna”, expresó la presidenta de GEMA, Aracely Domínguez.

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En entrevista con EL UNIVERSAL, la ambientalista adelantó que el próximo lunes interpondrán una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pues pensaban hacerlo desde ayer, pero se cruzó otro “puente”, con los días de azueto.

Ambientalistas interpondrán denuncia ante PROFEPA. | Foto: Adriana Varillas.

Indicó que es indispensable que la población esté conciente de que el concierto es una actividad lesiva para la fauna marina, no compatible con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (Poel), vigente, y contraviene el Programa de Manejo del Área Natural Protegida “Manglares de Nichupté”.

“Rehabilitar y buscar cómo ayudar la enorme contaminación por metales pesados y otros químicos, la pérdida de pastos marinos y de manglares que padece la laguna, es algo que no está en el interés del gobierno, pero hacer un concierto masivo en la zona de influencia o amortiguamiento del Área de Protección de Flora y Fauna (ANP), que nació para justificar los demás proyectos de Fonatur como Tajamar, sí.

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“La instalación de una enorme barcaza con torres de metal para la iluminación y las bocinas se colocaron en la zona de amortiguamiento definida por subzonas en la ANP en su Programa de Manejo, donde sólo se permiten actividades específicas y controladas, turismo de bajo impacto, investigación y actividades compatibles con la conservación”, detalló.

Domínguez Rodríguez, con 40 años de defensa de ecosistemas y recursos naturales de Cancún y otras regiones de Quintana Roo, explicó que quienes idearon, organizaron y autorizaron la realización de un concierto sobre el agua, no previeron la perturbación por contaminación acústica y la alta movilidad a la fauna como aves y cocodrilos entre otros.

“El concierto en el agua incumple con la ley y requiere de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que al parecer fue subsanada con una muy cuestionable exención de MIA por parte de Semarnat”, dijo.

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La instalación de una enorme barcaza con torres de metal para la iluminación y las bocinas se colocó en la zona de amortiguamiento, donde solo se permiten actividades específicas y controladas. | Foto: Adriana Varillas.

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas avala escenario "no invasivo"

Al respecto, apenas el 27 de abril la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo, cuyo titular es Óscar Rébora, solicitó la opinión técnica de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) sobre el tema, informándole que se deseaba colocar un escenario temporal montado sobre un pontón flotante de una sola pieza de 55 por 15 metros sobre el espejo de agua de la zona lagunar.

El pontón –según SEMA– estará “debidamente asegurado” mediante contrapesos como anclas de concreto ecológico, diseñadas para brindar estabilidad sin generar remoción, excavación, dragado, relleno o intervención física sobre el lecho lagunar ni sobre la vegetación circundante.

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La Conanp confirmó mediante oficio –dos días después– que el escenario temporal está dentro del Área Natural Protegida “Manglares de Nichupté”, pero que en su opinión “no es invasivo”, y “no ocasionará afectación al ecosistema ni al área de influencia” de la poligonal.

La Conanp confirmó mediante oficio que el escenario temporal está dentro del Área Natural Protegida. | Foto: Adriana Varillas.

Por tanto, la Dirección Regional resolvió que la instalación del escenario “no requiere de previa autorización en materia de impacto ambiental”, de conformidad con lo que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Legeepa), toda vez que las instalaciones no corresponden a instalaciones que impliquen algún tipo de obra civil, ni corresponden a actividades que tengan fines comerciales.

La Comisión añadió en el oficio, firmado por su director regional, Juan Carlos Romero, que durante las maniobras de colocación, operación y retiro del escenario deberán tomar medidas preventivas a efecto de evitar la generación de posibles impactos ambientales, garantizando no generar residuos por efecto de productos de celebración (confettis, serpentinas y otros) o aguas residuales que pudieran generarse a través de baños portátiles fijados.

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La infraestructura asociada deberá retirarse en un plazo máximo de dos días posteriores a la conclusión del evento, dejando el sitio en las mismas condiciones previas a la instalación.

Cuestionado sobre las facultades de la Conanp para establecer si la SEMA debía o no tramitar una Manifestación de Impacto Ambiental o su exención (oficio de no requerimiento) toda vez que ello compete a la Semarnat, Rébora Aguilera respondió que así se acordó con la delegación de la dependencia federal.

La infraestructura asociada deberá retirarse en un plazo máximo de dos días posteriores a la conclusión del evento. | Foto: Adriana Varillas.

56 años de deterioro; el historial de la laguna Nichupté

La ambientalista, cuya organización creó el Comité de Vigilancia del Sistema Lagunar Nichupté en 1987, confirmó que la Conanp carece de esa competencia y añadió que está fuera del procedimiento que marca la ley.

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También cuestionó que la actividad de contaminación acústica para la fauna marina no sea "invasiva" y enumeró los impactos provocados al Sistema Lagunar Nichupté, a lo largo de 56 años de fundada la ciudad y su centro turístico.

De entrada, se dragó el cuerpo de agua y practicamente se destruyó su fondo y pastos marinos; y se rellenaron manglares, que son los filtros con los cuales subsiste su equilibrio ecológico.

“La Isla Cancún perdió el 100 por ciento de su flora y con ello la fauna. Rellenaron cientos de hectáreas de manglares, hábitat de una gran diversidad como cocodrilos y aves, para casas de lujo y centros comerciales como la Isla, y cerraron sus sistemas de intercambio de agua con el mar; la contaminaron con aguas negras por años, aunque hay efluentes de origen desconocido que siguen derramando al cuerpo lagunar, sumado a los lixiviados del antiguo relleno sanitario en el corredor Cancún-Aeropuerto.

También cuestionó que la actividad de contaminación acústica para la fauna marina no sea "invasiva". | Foto: Adriana Varillas.

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“Acabaron con las dunas, al punto de provocar la pérdida de playas, el motivo principal por el que los turistas vienen a visitarnos. En 56 años la Laguna sólo ha recibido impactos negativos, bajo el argumento del desarrollo y la generación de empleos”, criticó.

Expuso que la laguna ha tenido que “luchar por su vida”, frente a “la corrupción y la ambición” de autoridades que han solapado actividades y obras que no deberían haberse realizado.

La importancia de la Laguna Nichupté es tal, que uno de los principales fundadores de Cancún, Sigfrido Paz Paredes (Q.E.P.D), solía explicar a la prensa que en los estudios que integraron el Plan Maestro –mediante el cual el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), diseñó Cancún– se especificaba que no habría construcción alguna en sus márgenes, para que el turista siempre estuviera en contacto visual con el agua, porque relaja y da una sensación de tranquilidad y calma. Hoy, existen ya hasta construcciones dentro del cuerpo lagunar.

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El olvido del plan maestro y el impacto del nuevo puente

“Fonatur cambió por completo el proyecto inicial para nuestro Cancún, vendió playas públicas y terrenos de equipamiento para más y más desarrollos. Todos los gobiernos municipales incrementaron las densidades y los criterios de los ordenamientos ecológicos, causando una serie de problemas como la crisis vial en la que vivimos.

El Plan Maestro bajo el que se constuyó Cancún decía que "no habría construcción alguna en sus márgenes". | Foto: Adriana Varillas.

“Desde 1975 ninguno de los 24 presidentes municipales entre electos e interinos ha querido invertir un solo centavo en rehabilitar los terribles daños con los que Nichupté ha vivido. Ninguno de los nueve gobernadores ha buscado ni una sola vez regresar en proyectos de restauración o recuperación, el impacto al Sistema Lagunar, a pesar de que vivimos de ella”, reprochó.

Remarcó que durante el sexenio pasado, a pesar de los acuerdos con Semarnat y el ayuntamiento de Benito Juárez, se cerraron todas las ventanas de la laguna en la franja lagunar oeste, permitiendo la construcción de restaurantes, marinas, y toda clase de comercios.

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“Hace algunos años cuando Cancún iniciaba había justificación por la falta de información sobre nuestra Laguna, hoy es la Laguna más estudiada, hoy tenemos información de sobra para no solo resarcir el daño, sino para dejar de perjudicarla, pero no está en la agenda de ningún nivel de gobierno.

“Al contrario, decidieron hacer un puente vehicular bajo el argumento de “Seguridad Nacional”, sin los estudios y los cuidados que el proyecto requería sobre una Laguna contaminada y muy agredida”, detalló.

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JACL/cr