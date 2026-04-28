Maxcanú, Yucatán. - El director de Seguridad Pública de Maxcanú, Jesús Alberto Correa Mena, fue localizado sin vida a un costado de la carretera Opichén-Muna, tras desaparecer la noche del pasado domingo.

El hallazgo ocurrió tras una intensa búsqueda, luego de que fuera visto por última vez alrededor de las 22 horas al salir de una reunión social en Muna con rumbo a Maxcanú, a bordo de una motocicleta con la cual participaba en una rodada.

De acuerdo con los primeros reportes, el alto mando policiaco habría sufrido un accidente al perder el control en una curva, lo que provocó que la unidad saliera de la cinta asfáltica, avanzara entre la maleza y se impactara contra un árbol.

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La fuerza del choque proyectó el cuerpo varios metros hacia el monte, lo que dificultó su localización, hasta que anoche peatones detectaron la motocicleta entre la vegetación y alertaron a las autoridades.

La zona fue acordonada mientras la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) y el Servicio Médico Forense realizaron las diligencias correspondientes.

Las investigaciones continúan para determinar si el hecho estuvo relacionado con exceso de velocidad, falla mecánica o la posible participación de otro vehículo.

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