Culiacán, Sinaloa. - La secretaria de la Mujer en el Estado, Ana Francis Chiquete Elizalde dijo que investiga el reciente asesinato de cuatro féminas, a cuyas familias se les ofreció el acompañamiento que requieran, tanto de la Comisión de Atención a Víctimas, como de las áreas de asesoría legal o médica.

La funcionaria lamentó los hechos en los que cuatro mujeres de diversas edades, dos de ellas, con vínculos familiares, fueron privadas de la vida en forma violenta, en la calle Miguel Hidalgo, en el centro de la capital del estado.

Señaló que en estos momentos tan dolorosos y complejos diversas autoridades han ofrecido a sus deudos un acompañamiento integral, en tanto que la Fiscalía General del Estado, continúa con las investigaciones de este ataque.

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La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputada Teresa Guerra Ochoa citó que a la par de los conflictos entre grupos delictivos, el sector femenino vive periodos críticos de violencia.

Subrayó que estos cuatro nuevos feminicidios obligan a las diversas instancias a fortalecer sus acciones para disminuir los índices de violencia que viven las mujeres, como son los hechos recientes, en los que cuatro féminas fueron privadas de la vida.

Secretaría de la Mujer investiga asesinato de cuatro mujeres en Culiacán, Sinaloa; brindan apoyo a familias. Foto: Especial.

La Fiscalía General del Estado investiga la posible relación de las cuatro mujeres de diversas edades que fueron privadas de la vida con disparos de armas de fuego, en el primer cuadro de la capital del estado, en una zona conocida como el mercadito, donde se ubican cenadurías de platillos regionales.

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A causa de las continuas detonaciones que se escucharon sobre la calle Miguel Hidalgo, entre las calles Granados e Ignacio Aldama, las familias que se encontraban cenando, en los puestos que se ubican en el exterior del mercadito Rafael Buena, buscaron refugio ante el temor de que se tratara de un enfrentamiento entre grupos rivales.

El personal de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército que llegaron al sitio, encontraron tiradas en la baqueta, muy cercad de la entrada a un pequeño hotel, a dos mujeres sin vida, identificadas como Elizabet “N” de 30 años de edad y Teresa “N” de 35 años, las cuales presentaban impactos de bala.

Dentro de una camioneta Ford Ranger, color blanco de modelo antiguo, estacionada, sobre la calle Miguel Hidalgo, quedaron los cuerpos de la señora Karely “N” de 41 años y de su hija Itzel “N”, de 22 años.

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Los peritos de criminalística de la Fiscalía General del Estado recolectaron cascajos percutidos que quedaron sobre la calle, para que balística los analice y determine si las armas han sido usadas en otros delitos.

Como parte de las primeras indagatorias, se busca establecer si las cuatro víctimas del sexo femenino tienen relación familiar entre sí, para definir las líneas de investigación a seguir, para determinar las causas de sus asesinatos e identificar a los presuntos responsables.

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