Uruapan, Michoacán.- Con una bolsa de 28 mil 542 millones de pesos, los gobiernos federal y estatal ejecutan 20 proyectos para transformar a Uruapan, que es la población más importante económicamente de Michoacán.

Los planos que se ejecutan, se deben a la alianza que se ha tejido entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) se consigna en un comunicado.

El paquete de inversión que integra 20 proyectos estratégicos (15 estatales y 5 federales) posiciona al municipio, considerado como el motor económico de Michoacán, como una prioridad nacional dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

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Se da prioridad a la infraestructura vial, hospitalaria y de movilidad sustentable en beneficio de más de 360 mil habitantes.

Además se explica que el pilar de esta transformación es la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI, con una inversión federal que supera los 21 mil millones de pesos, el tramo Pátzcuaro-Uruapan y su extensión hacia el puerto de Lázaro Cárdenas se perfilan como la arteria logística más importante del occidente.

Con esta vía de comunicación terrestre se garantiza una conexión segura y eficiente para las exportaciones agropecuarias que sostienen gran parte de la economía regional, se agrega.

También se consigna que en el rubro de bienestar social, destaca la puesta en marcha del Hospital General Regional del IMSS, una obra de más de mil millones de pesos que salda una deuda histórica en materia de salud.

Con esta unidad hospitalaria se amplía drásticamente la capacidad de atención médica para las familias del municipio y sus alrededores.

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Uno de los sellos distintivos de la administración del mandatario Ramírez Bedolla ha sido la ejecución de proyectos de vanguardia financiados con recursos propios.

Ejemplo de ello es el teleférico, el sistema de transporte por cable más moderno del estado, que junto a 22 obras complementarias y el desarrollo de la avenida San Francisco, redefine la movilidad urbana bajo criterios de inclusión y justicia social.

"Estamos construyendo infraestructura que se queda para siempre, sin comprometer el futuro de los michoacanos", ha dicho el gobernador Ramírez Bedolla.

Ha asegurado que estas acciones se han realizado sin contratar un solo peso de deuda pública.

La millonaria inversión no se limita al asfalto, pues el plan maestro contempla la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de San Antonio para el saneamiento ambiental y la intervención en 69 planteles educativos.

Así como la modernización de carreteras clave como Uruapan-Tancítaro y Capácuaro-Peribán, y la entrega de 80 nuevas unidades de transporte público para dignificar el traslado diario de los uruapenses.