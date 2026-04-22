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Morelia, Michoacán.- El bello pueblo de Uruapan ahora se admira desde las alturas, porque su , la llamada "capital mundial del aguacate" se ha colocado entre las ciudades que cuentan con un moderno y eficiente transporte que resuelve la movilidad de sus habitantes.

Además se coloca en el mapa de los destinos turísticos de México para admirar su belleza desde las alturas, expresó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena).

Dijo que esta obra se realizó con recursos económicos propios; es decir, no se recurrió al financiamiento externo que solo incrementaba la deuda pública y su costo frenaba el desarrollo del estado.

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Este proyecto costó a la administración estatal 3 mil 200 millones de pesos para recorrer la ciudad económicamente más importante del estado de oriente a poniente en tan solo 27 minutos, aseveró.

Usuarios ya pueden disfrutar del teleférico en Michoacán / Foto: Especial
Usuarios ya pueden disfrutar del teleférico en Michoacán / Foto: Especial

Ramírez Bedolla expresó que a lo largo de los 8.4 kilómetros se puede admirar el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, un paraíso natural protegido que cautiva con su abundante vegetación, paisajes impresionantes y el nacimiento de un río.

También se tiene la oportunidad de conocer casas tradicionales de adobe y teja; plazas, capillas y rincones del Centro Histórico; la vieja fábrica de San Pedro convertida en un centro cultural; el edificio colonial que albergó el hospital indígena más antiguo de América y que hoy es un museo que da testimonio vivo de la herencia de Uruapan.

Teleférico en MIchoacán / Foto: Especial
Teleférico en MIchoacán / Foto: Especial

Así como los antiguos barrios de la ciudad que forman también parte del trayecto que puede disfrutar cualquier persona, incluso en sillas de ruedas, bicicleta o acompañado de sus mascotas.

Dentro de las 91 cabinas que recorren diariamente las seis estaciones, de 5:00 a 23:00 horas, las personas podrán escanear el código QR para acceder a los mapas turísticos de la ciudad o también podrán encontrarlos en establecimientos comerciales para planear su estadía y descubrir Uruapan desde las alturas.

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El gobernador michoacano explicó que, desde su concepción, el proyecto fue pensado para recobrar la vocación turística del municipio. “Tiene todo para hacerlo, es algo que se había desaprovechado”, afirmó convencido de que los paseantes nacionales y extranjeros redescubrirán la ciudad desde una perspectiva inédita. “Uruapan vuela alto, para reclamar su lugar como un destino turístico en México”, especificó.

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