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Morelia, Michoacán.- El gobernador (Morena) anunció el regreso de Marco Antonio Solís a la ciudad de Morelia, para cantarle a todas las mamás michoacanas el próximo 9 de mayo, como parte del Festival Jalo 2026.

¿Dónde será el Festival Jalo?

Dijo que el concierto será gratuito, porque es organizado por el, se llevará a cabo a las 21:00 horas en el Estadio Morelos en el marco del Día de las Madres.

En los próximos días se dará a conocer la dinámica para canjear los boletos de entrada que, como en años anteriores, será en apoyo a algún sector de la población, agregó.

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Ramírez Bedolla adelantó que esta edición estará dedicada para apoyar a las mamás solteras del estado y reiteró que no implicará ningún costo para obtener un boleto para las personas asistentes, ya que la finalidad es brindar apoyo social, e impulso económico y turístico para la capital michoacana.

¿Qué artistas estarán en el Festival Jalo de Michoacán?

Miles de personas ya han disfrutado del Festival Jalo, organizado por el Gobierno de Michoacán, con artistas nacionales e internacionales como Carín León, Chayanne, Alejandro Sanz, Caifanes, El Tri, Molotov, Los Fabulosos Cadillacs, Panteón Rococó, Héroes del Silencio, entre otros.

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