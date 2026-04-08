Morelia, Michoacán.- En 10 días Michoacán ingresará a la élite del transporte urbano, con el inicio de operaciones del teleférico de Uruapan, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Dijo que la cuenta regresiva a iniciado para la inauguración de este moderno transporte que posesión a Michoacán a la altura de las grades metrópolis del mundo en movilidad urbana.

El 18 de abril será el gran día en que propios y extraños podrán comprobar los 3 mil 200 millones de pesos que el estado invirtió, sin recurrir a la contratación de deuda pública, aseguró.

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Expuso que este sistema de transporte por cable se consolida como el proyecto de infraestructura social más ambicioso de su administración. La obra no solo promete modernizar el paisaje urbano, sino transformar de raíz la dinámica económica y turística de la región.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla viajando en el Teleférico de Uruapan en Michoacán / Foto: Especial

“Estamos a solo 10 días de que Michoacán dé un salto tecnológico histórico. Uruapan tendrá el transporte más moderno del país, un sistema que prioriza a la gente y que demuestra que con finanzas sanas se pueden realizar obras de clase mundial”, aseveró.

El sistema, que se extiende a lo largo de 8.4 kilómetros, está compuesto por seis estaciones estratégicas, 48 torres y 91 cabinas de última generación.

A partir de su apertura, se estima que 40 mil usuarios diarios reduzcan sus tiempos de traslado en un 50 por ciento, completando recorridos en menos de 30 minutos a través de una ruta que conecta con más de 8 mil negocios, 92 escuelas y 70 centros culturales.

Teleférico de Uruapan en Michoacán / Foto: Especial

Uno de los pilares de este proyecto es la justicia social. El costo del pasaje se mantendrá en paridad con el transporte público convencional y será completamente gratuito para personas con discapacidad.

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Además, la tecnología de cobro mediante la tarjeta Calypso permitirá que el plástico sea compatible con el cablebús en la Ciudad de México, consideró.

Pero el impacto del proyecto va más allá de las cabinas, ya que el Gobierno de Michoacán destinó una inversión complementaria de 130 millones de pesos para la regeneración del entorno urbano.

Esto incluye la rehabilitación de ocho vialidades, la creación de cruces seguros, comedores comunitarios, un skatepark y unidades deportivas, garantizando que el desarrollo llegue a nivel de piso para las familias michoacanas.

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