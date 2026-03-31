Morelia, Michoacán.- Nueva ruta aérea del AIFA a Uruapan, con escala en Morelia. Este tramo es cubierto por la aerolínea Aerus con un costo de mil 700 pesos.

El vuelo tendrá una frecuencia de siete días a la semana, de lunes a domingo, con excepción del miércoles, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena).

Dijo que los vuelos partirán del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a la ciudad de Uruapan, pero con escala en Morelia; con esta ruta se impulsará la transformación de la conectividad regional.

Los vuelos "marcan el inicio de una conexión estratégica, fortaleciendo la movilidad y acercando a Michoacán a más destinos nacionales e internacionales”, expresó el mandatario michoacano.

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El primer vuelo fue recibido ayer lunes Aeropuerto Internacional de Morelia, dando la bienvenida a esta nueva etapa de conectividad.

En tan solo 50 minutos los viajeros podrán conectarse de la Ciudad de México a Morelia, conocida como “la ciudad de la cantera rosa”, para después volar hacia la llamada "Perla del Cupatitzio”.

Con la alianza estratégica que mantienen Aerus y Viva Aerobus, los viajeros podrán combinar vuelos de ambas aerolíneas en un solo boleto, lo que facilita conexiones más amplias hacia múltiples destinos nacionales e internacionales.

Los boletos pueden adquirirse a través de vivaaerobus.com y por flyaerus.com, explicó y consideró que esta ruta no solo facilita los traslados, también conecta a los viajeros, a través de una sola escala, con destinos internacionales como Bogotá, Caracas, La Habana, Santo Domingo y Punta Cana, aprovechando la red del AIFA.

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