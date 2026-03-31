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Zumpango, Mex.- Goliat es el nombre del nuevo perro que se sumó al equipo de apoyo emocional del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El cachorro de raza labrador fue presentando como el nuevo integrante del “escuadrón canino”, en el marco del próximo inicio del .

A Goliat lo podrán encontrar los usuarios del AIFA en plena temporada futbolera, quien estará acompañado de personal calificado que lo adiestra para que ayude como apoyo emocional a aquellas personas que lleguen a presentar alguna crisis nerviosa antes de abordar el avión.

“El nuevo integrante del #EscuadrónCanino del #AIFA que viene a tirar gol… pero de ternura. ¿Listos para conocerlo?”, publicó en sus redes sociales el .

El canino Goliat se suma a otros más que ya prestaban su apoyo, entre los que se encuentran Marshall, Tacho, Delta, Mamut y Boicot.

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