Naucalpan, Méx.- Los trabajos de desazolve en el Periférico Norte registran un avance del 60 por ciento, informó la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

Estos trabajos se realizan como parte del programa de Rehabilitación Integral de Periférico para prevenir inundaciones y mejorar la infraestructura vial en esta arteria del Valle de México.

De acuerdo con el reporte de la CAEM se han retirado mil 900 metros cúbicos de azolve, entre lodo y residuos, volumen que equivale a llenar alrededor de 45 albercas caseras.

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Los trabajos se concentran en la limpieza de pozos de visita, bocas de tormenta y rejillas, así como en el desazolve de la red de drenaje, para optimizar su funcionamiento tanto en Periférico Norte como en la autopista México–Querétaro, en ambos sentidos.

Elementos del Grupo Tláloc, en coordinación con los municipios de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli llevan a cabo las maniobras en la noche, con el fin de evitar afectaciones a la circulación.

El proyecto de rehabilitación del Periférico Norte presenta un avance del 80 por ciento e incluye trabajos de repavimentación, balizamiento, instalación de luminarias y poda.

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