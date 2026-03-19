Toluca, Estado de México.- La reconstrucción del Periférico Norte avanza conforme a lo programado y cuando esté concluida la obra, los tiempos de traslado, para los habitantes de esa zona mexiquense y transportistas que viajan a los estados del centro y norte del país, se reducirán en unos 20 minutos.

Esta obra contempla la modernización integral con materiales que durarán más de una década, como lo es una carpeta asfáltica de un espesor de 10 centímetros.

Asimismo en este corredor se realizan acciones como balizamiento, señalización, iluminación con tecnología LED y rehabilitación de camellones, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y optimizar la movilidad en una de las vialidades más transitadas del país.

Estos trabajos forman parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, con la que la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena) busca atender infraestructura prioritaria y mejorar las condiciones de traslado para más de 15 millones de personas que utilizan el Periférico Norte de manera cotidiana.

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La reconstrucción del Periférico Norte se ejecuta, de acuerdo con el comunicado emitido por la autoridad estatal mexiquense, con se establece en el proyecto para que los más de 204 mil automovilistas que circulan diariamente por esta arteria lo hagan de manera segura y rápida.

En esta labor se concentra la renovación de la carpeta asfáltica a lo largo de 108 kilómetros, desde el Toreo, en Naucalpan, hasta la caseta de cobro de Tepotzotlán.

La vía conecta municipios estratégicos del Valle de México con la Ciudad de México y la zona norte del país.

Por ello, la renovación de esta principal arteria se inició desde el año próximo pasado y en algunas zonas la mejora de la superficie ya es visible, lo que ha beneficiado a los conductores, porque el tramo estaba en completo abandono y era tal su deterioro que provocaba constantes fallas mecánicas, cuyas reparaciones eran absorbidas por los propios mexiquenses.

Actualmente hay tramos en los que se puede circular sin problema y de manera rápida, por los trabajos que se ejecutaron, han quedado prácticamente concluidos.