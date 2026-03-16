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La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, informó que en los 15 municipios de la zona oriente de la entidad el robo de vehículos se ha reducido en 54 por ciento y los en 30 por ciento desde la puesta en marcha de la estrategia de seguridad.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal señaló: “Este lunes encabecé la Mesa de Paz en #Chicoloapan, con la asistencia de las y los presidentes municipales que integran el Mando Unificado Oriente”.

Añadió que el general Alcántara, coordinador de este esquema de seguridad, reportó que desde el inicio de la estrategia se ha registrado una disminución del 30 por ciento en homicidio doloso y del 54 por ciento en robo de vehículo.

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El Mando Unificado Oriente contempla la coordinación de 15 municipios del oriente mexiquense: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

En estas acciones participan elementos de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, la Policía Estatal, la fiscalía estatal y autoridades municipales, quienes fortalecen el intercambio de información, el despliegue territorial y el uso de herramientas tecnológicas para avanzar en la construcción de para las familias mexiquenses, precisó la gobernadora.

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A la sesión número 48 del año asistieron Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, secretaria técnica; y José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México.

También acudieron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la y el Centro Nacional de Inteligencia, así como presidentas y presidentes municipales de la zona oriente.

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aov

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