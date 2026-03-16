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Durante la tarde de este lunes 16 de marzo se registran lluvias en distintos puntos de la Ciudad de México, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.
En las alcaldías de Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan se registran lluvias con chubascos, de acuerdo con las imágenes de radar de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).
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Por otro lado, en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, se registran lluvias y lloviznas dispersas.
Se prevé que las condiciones para lluvias persistan y se generalicen la tarde de este lunes en la Ciudad de México.
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aov
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