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Durante la tarde de este lunes 16 de marzo se registran en distintos puntos de la Ciudad de México, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.

En las alcaldías de Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan se registran lluvias con chubascos, de acuerdo con las imágenes de radar de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

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Por otro lado, en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, , Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, se registran lluvias y lloviznas dispersas.

Se prevé que las para lluvias persistan y se generalicen la tarde de este lunes en la Ciudad de México.

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